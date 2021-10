No Time To Die: polemica sulla mancanza del nome della città di Gravina nei titoli di coda

Il sindaco di Gravina in Puglia lamenta la mancanza del nome della città dai credits di No Time To Die, nonostante l'iconica scena del ponte.

Tra le location dell’ultimo film di James Bond, No Time To Die, c’è immancabilmente l’Italia: vi abbiamo mostrato giusto stamattina una featurette che rendeva giustizia alla splendida ambientazione tipicamente del sud Italia più rurale. Quel che non tutti sanno, comunque, è che le scene girate “a Matera” in realtà non sono state girate tutte lì, ma anche (tra gli altri luoghi) a Gravina in Puglia, come rimarca il sindaco della città pugliese in un post sulla sua pagina Facebook.

Continua la promozione nel mondo di Gravina e del suo Ponte attraverso James Bond. Tante le iniziative in corso. Peccato solo non siano stati rispettati gli accordi scritti che imponevano la citazione della nostra città anche nei titoli di coda: agiremo in ogni sede per ottenere il rispetto degli impegni. Ed in ogni caso il nostro Ponte è Gravina! E la sua bellezza sta incantando il mondo intero…

scrive il Primo cittadino Alesio Valente.

L’iconica scena del ponte, difatti, è stata girata sul Ponte Madonna della Stella, che si trova a una trentina di chilometri da Matera, di fatto in un’altra regione. Ai tempi delle riprese, nel 2019, s’è molto parlato in zona della produzione in atto e si sperava molto in una spinta al turismo internazionale dovuta anche alla nomea che la presenza di quei luoghi in una saga così mitica avrebbe portato.

Il sindaco di Gravina, tuttavia, denuncia il fatto che, in sostanza, la città non venga mai nominata, nemmeno nei titoli di coda: in sostanza, tutte le scene realizzate in zona sono geolocalizzate, all’interno della trama, a Matera, nonostante la cosa non corrisponda a realtà.

Si tratta di una pratica piuttosto comune, nell’ambito delle produzioni cinematografiche, per la disperazione delle pro loco dei luoghi “di minoranza” come accade in questo caso. Non si tratta chiaramente solo di una delusione di stampo “campanilistico” quanto della mancata visibilità turistica internazionale sperata.

Leggi anche la recensione del film: