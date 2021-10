No Time To Die: il dietro le quinte delle riprese a Matera e un video sulla DB5

Tra le incredibili location di No Time To Die c'è la nostrana Matera: scopriamo come sono state realizzate le riprese in loco con la Aston Martin DB5.

Il giramondo James Bond ha visitato ogni sorta di città, in giro per il pianeta, passando più volte per l’Italia. Roma, ad esempio, e più volte Venezia: in No Time To Die, invece, lo vediamo in azione tra le antiche strade di Matera, in Basilicata, a bordo della mitica Aston Martin DB5. In due speciali video di backstage ufficiali scopriamo come sono state realizzate, non senza difficoltà logistiche, le scene nella città. In più, un simpatico video di uno stunt con la DB5 a Piazza della Repubblica, Roma.

Nel film diretto da Cary Joji Fukunaga ora nei cinema, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Leggi anche: