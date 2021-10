Jared Leto è rimasto coinvolto negli scontri di ieri per il Green Pass a Roma

Il celebre attore (nonché frontman dei Thirty Seconds to Mars) Jared Leto ha testimoniato in prima persona, tramite alcune storie di Instagram, gli scontri di ieri tra la polizia e alcuni manifestanti durante la manifestazione contro il Green Pass che si è tenuta a Roma.

Sono finito in mezzo a una protesta, in Italia. Da quel che ho capito, era a proposito dell’obbligo vaccinale e del green pass. Mi sono beccato del gas lacrimogeno, quindi ho chiuso qui la serata. Ecco alcune immagini e video.

recita la didascalia sull’unica foto al momento superstite dell’improvvisato reportage.

Non sappiamo se la presenza di Leto a Roma sia per motivi di turismo o di lavoro (l’attore sarà nei cinema a dicembre con House of Gucci, in parte girato a Roma) ma il suo tempismo nel recarsi nella Capitale non è stato dei migliori… probabilmente, come suo solito, non aveva visto il notiziario. A marzo del 2020 ha fatto il giro del mondo la sua dichiarazione del fatto che, avendo passato due settimane in meditazione profonda, non era al corrente dello scoppio della pandemia.