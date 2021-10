Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: dei leak hanno confermato tutte le specifiche?

Sembra che finalmente ulteriori dettagli in merito ai nuovi Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro siano stati svelati, in quanto dei report in rete hanno anticipato quello che i telefoni dovrebbero riuscire a offrire una volta che verranno finalmente lanciati nel mercato. Il tutto arriva grazie al noto leaker Evan Blass, che ha confermato diversi importanti dettagli con il materiale dedicato alla stampa. C’è da dire che non abbiamo comunque a che fare con dettagli confermati al 100%, per i quali aspettiamo invece l’ufficializzazione di Google.

Stando a quanto emerso, viene confermato che il SoC Tensor si concentrerà molto sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale, permettendo ad esempio la traduzione di video e messaggi senza che sia necessaria una connessione a internet. Pare si tratti di un miglioramento di oltre l’80% delle prestazioni rispetto al Pixel 5, il quale utilizzava invece lo Snapdragon 765G 5G, anche se secondo i benchmark questo non riesce a compete con i device high-end in commercio.

Parlando dei sensori, sembra che il Pixel 6 avrà una camera principale da 50 MP targata Samsung, che dovrebbe presentare molteplici miglioramenti rispetto alla scorsa generazione dei telefoni di Google. Mentre il device base pare essere accompagnato da una grandangolare da 12 MP, per il Pixel 6 Pro si parla anche di un modulo terziario da 48 MP, con zoom ottico 4x e zoom Super Res 20x. Lo schermo del modello base sembra sarà di 6,4 pollici con refresh rate di 90 Hz, mentre il Pro dovrebbe offrire un 6,7 pollici LTPO a 120 Hz.

Per il resto, si parla di protezione IP 68 contro acqua e polvere, con vetri progetti dal Corning Gorilla Glass Victus. La batteria da 4.620mAh è pensata per durare una giornata o due con le feature di risparmio energia, e supportare la ricarica rapida a 30 W. Si parla anche di nuovi stand dedicati che permetteranno di caricare il Pixel 6 fino a 21 W e il Pro a 23 W. Per quel che riguarda quest’ultimo, sembra che la batteria del device sia invece da 5.000mAh.