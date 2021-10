Twitch: il leak ha fatto emergere una lista di streamer “da non bannare”

Come riportato su Reddit e ripreso da Game Rant, il leak della piattaforma di Twitch ci ha fornito una vera e propria lista contenenti gli streamer da non bannare.

Il database di Twitch leakato nascondeva moltissime informazioni chiave, e non si parla solamente dei guadagni degli streamer e di ulteriori dettagli legati a questi, visto che nello specifico sono stati approfonditi anche altri tipi di dati. Come riportato sulla piattaforma di Reddit e ripreso da Game Rant infatti, è stata scovata fra l’enorme mole di dati una vera e propria lista di utenti “da non bannare“, i quali sono stati segnalati da Twitch stesso per evitare sospensioni degli account per determinati motivi.

Ovviamente, non parliamo di creatori di contenuti completamente immuni dalle pene che la piattaforma presenta per chi infrange il regolamento, in quanto abbiamo a che fare con specifiche “concessioni” che il colosso ha dato a determinati utenti. Si parla di casi in cui alcune possibili violazioni dei contenuti sono state approfondite da dei moderatori, i quali hanno ritenuto determinati gesti e comportamenti adatti, per un motivo o per un altro, anche se questi potrebbero essere segnalati in quanto apparentemente in violazione con le regole del siot.

C’è da dire che i casi sono molto specifici, e trafugando nel database è possibile vedere alcuni dei nomi più conosciuti, con alcune azioni da non punire, che infatti gli utenti in questione eseguono spesso. Va specificato anche che al momento Twitch non ha ancora fatto del tutto chiarezza sulla questione, in quanto la piattaforma ha confermato ufficialmente che una breccia nel database c’è stata, ma non abbiamo modo di capire se i 125 GB circa di dati leakati risultano tutti veri, visto che ciò non è ancora stato approfondito dai tecnici del sito.

Restiamo in attesa di novità al fine di capire se tutti i dati e valori emersi sono da considerarsi attendibili, anche se c’è da dire che si tratta nella maggior parte dei casi di informazioni alquanto probabili.