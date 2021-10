Full Self-Driving: Tesla rinvia l’update 10.2 della beta

La Beta 10.2 di Full Self-Driving di Tesla è stata purtroppo rinviata all’ultimo minuto, come confermato spiacevolmente dal CEO della compagnia, il noto Elon Musk. L’imprenditore si è scusato sui social del problema, anche per via del pochissimo preavviso, spiegando che però per fortuna il debutto dell’aggiornamento dovrebbe essere già rilasciato domani o probabilmente nella giornata di lunedì.

Per quel che riguarda le motivazioni legate al rinvio, l’uomo ha parlato di problemi arrivati all’improvviso, anche se non è per il momento stato specificato di che si sia trattato. Stando a quel che sappiamo, l’update era previsto per l’arrivo venerdì per circa 1.000 clienti della compagnia con punteggi di sicurezza di 100, con successivamente un lancio anche per coloro con punteggi minori, da 99 in giù. Parliamo del valore che l’azienda ha modo di assegnare grazie ai sensori delle sue macchine, le quali riescono usando l’IA a ipotizzare la sicurezza dei conducenti alla guida, come anche la loro affidabilità nell’utilizzare il software in questione, con ovviamente delle semplici stime.

Come ricordano le pagine di The Verge, i test vanno ormai avanti da circa un anno, e per fortuna – nonostante alcuni problemi siano stati riscontrati nel corso dei mesi – i risultati migliorano a ogni aggiornamento. Non siamo ancora nella condizione in cui il programma ha modo di riuscire ad adempiere al suo obiettivo di guidare autonomamente i veicoli in tutte le occasioni, visto che al momento questo si presenta come un assistente da tenere d’occhio al fine di evitare potenziali collisioni con altri veicoli o oggetti.

Staremo a vedere quali saranno i miglioramenti portati dal prossimo aggiornamento della beta, che speriamo abbia modo di essere rilasciato il prima possibile, considerando che non sappiamo ancora i reali problemi che la compagnia ha avuto con questo.