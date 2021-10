Frank Miller ha venduto un NFT di Sin City a 840.000 dollari

Il mercato degli NFT sta diventando sempre più prolifico, ed ultimamente a guadagnarci c’è stato anche Frank Miller, il popolare fumettista statunitense che ne ha da poco venduto uno dedicato a Sin City alla cifra record di 840.000 dollari. Si tratta della prima volta che un NFT legato ad un fumetto raggiunge cifre del genere.

Il titolo dell’NFT legato a Sin City è I Love You, Nancy Callahan, e questa è l’immagine venduta.

Lo stesso Frank Miller ha dichiarato:

Sono contento che i miei fan siano entrati a far parte di questo nuovo mondo. Una cosa che non puoi ottenere facendo fumetti è la tridimensionalità, ed è un qualcosa a cui aspiri quando disegni. E vedere un’immagine che si muove così come accade nell’NFT di I Love You, Nancy Callahan è davvero fantastico.

L’immagine in movimento che è stata venduta è tratta dalla storia contenuta nel volume di Sin City intitolato Volume 4: That Yellow Bastard. Il fumetto è stato adattato nel film del 2005 in cui Jessica Alba interpretava proprio Nancy Callahan.

Ricordiamo che gli NFT sono token non fungibili, ovvero speciali token crittografati, che rappresentano qualcosa di unico. L’ingresso anche di pezzi d’autore, come quello realizzato da Frank Miller, rappresenta un’ulteriore espansione per gli NFT, e per il mercato stesso dei fumettisti.