Twitch, nuovo attacco hacker: il ‘faccione’ di Jeff Bezos al posto degli sfondi dei videogiochi

Nuovo attacco hacker contro Twitch, questa volta i criminali sono riusciti a sostituire alcuni sfondi del sito con una foto di Jeff Bezos, l’ex CEO di Amazon – azienda che possiede anche la piattaforma di live streaming.

La foto di Bezos compariva come sfondo dei videogiochi normalmente consigliati da Twich, tra cui GTA V, Dota 2 e Apex Legends.

More Twitch shenanigans are afoot. All game directory header pictures on the Web version of Twitch are now showing a closeup picture of Jeff Bezos. It's been like this for the last 2 hours. pic.twitter.com/LcKP9jGMCC

— AnEternalEnigma (@AnEternalEnigma) October 8, 2021