The 355: ecco il trailer del film con Jessica Chastain e Lupita Nyong’o

Universal Pictures ha condiviso un nuovo trailer dedicato al film The 355, si tratta del lungometraggio che ha nel cast dei protagonisti le attrici Jessica Chastain e Lupita Nyong’o. Il film thriller doveva essere in sala già lo scorso gennaio, ma la pandemia ha portato ad un posticipo al 7 gennaio del 2022 per gli Stati Uniti, ed al 13 gennaio per l’Italia.

Qui sotto trovate il trailer di The 355.

Simon Kinberg è il regista del lungometraggio, che è stato sceneggiato da Theresa Rebeck. Jessica Chastain è un’agente della CIA che va di nome Mace Brown, che si dovrà unire ad alcune delle migliori spie del mondo per catturare un pericoloso mercenario. Una tra le principali alleate di Mace Brown sarà una specialista di computer interpretata dalla Nyong’o.

Il resto del cast è composto da Diane Kruger, Penelope Cruz, Bingbing Fan, Sebastian Stan, e Edgar Ramirez. La Chastain e Kelly Carmichael fanno da produttrici per Freckle Films, mentre Kinberg produce per la Genre Films. Il produttore esecutivo è Richard Hewitt.

La Universal ha acquisito i diritti di distribuzione del lungometraggio dopo che è stato mostrato al Festival di Cannes nel 2018. Sembra che la casa abbia speso 20 milioni di dollari per i diritti di distribuzione di 355 negli Stati Uniti.

L’attesa per l’uscita al cinema di The 355 finirà a gennaio 2022.