Google punta a migliorare le possibilità di YouTube per i podcast?

Apparentemente, fra gli obiettivi di Google c’è quello di migliorare YouTube per quel che riguarda il mondo dei podcast, anche se in qualche modo è possibile che il tutto leda le potenzialità di della sua piattaforma dedicata a questi contenuti audio. Il tutto è emerso grazie a un report di Bloomberg, stando al quale la compagnia ha intenzione di organizzare e gestire i milioni di podcast presenti sul sito.

In genere i contenuti video vengono realizzati in principalmente due versioni, una in cui vengono ripresi i volti dei partecipanti alle discussioni, e un’ulteriore dove vengono mostrare immagini statiche o ulteriori informazioni. Nonostante per i creatori risulti facile pubblicare su YouTube, e permetta loro di raggiungere molta più utenza grazie alla mole di iscritti che la piattaforma offre, c’è da dire che l’esperienza per i consumatori finali non è particolarmente brillante rispetto ad altre piattaforme.

È quindi possibile che Google voglia rivoluzionare la piattaforma al fine di migliorare questo specifico ambito, e in tal caso non si parlerebbe di un semplice restyling, ma di nuove funzionalità atte a favorire l’esperienza di ascolto finale degli utenti. Stando a Bloomberg, la compagnia è alla ricerca di personale specializzato in quest’ambito, e possiamo quindi aspettarci delle novità particolarmente importanti proprio per via di ciò.

Non si tratta del primo target preso di mira da Google attraverso YouTube, visto che abbiamo visto episodi simili in cui la compagnia ha cercato di competere con altri colossi del settore, ad esempio com’è avvenuto per gli Shorts. Resta tuttavia da vedere quello che Google sta immaginando per il futuro dei podcast su YouTube, mentre sembra che la compagnia abbia intenzione di cambiare alcune cose della piattaforma su diversi fronti. Vi abbiamo recentemente parlato di come una feature di YouTube Premium stia per essere resa disponibile gratis in Canda, trovate qui il nostro approfondimento.