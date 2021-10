YouTube Music funzionerà in background gratis, ma per ora solo in Canada

YouTube Music offre da sempre una limitazione per gli utenti non abbonati alla piattaforma, dato che il noto sito di riproduzione video non permette di eseguire canzoni e filmati in background, fermandoli non appena gli utenti escono dall’applicazione su mobile. Si tratta di un vero problema per moltissimi utilizzi, che porta infatti diversi utenti a scegliere ulteriori piattaforme di ascolto per ad esempio podcast e canzoni, ma sembra che Google possa voler fare un passo indietro in tal senso.

Come confermato ufficialmente da parte del colosso e riportato sulle pagine di The Verge, YouTube Music rimuoverà presto la limitazione in questione, anche se per il momento solo in Canada. Il tutto avverrà nella giornata del 3 novembre 2021, a partire dalla quale tutti gli utenti potranno eseguire la musica in background senza dover essere abbonati, e ogni tipo di contenuto audio sarà consentito per questa prova.

Non parliamo infatti di un cambiamento che dovrà avvenire per forza anche per tutti gli altri paesi, ed è anzi possibile che il colosso stia valutando l’efficacia di questo cambiamento per decidere cosa fare in futuro, seppur per il momento non ci siano notizie ufficiali che confermano ciò. L’unico indizio lasciato da Google ci ricorda tuttavia di restare sintonizzati per scoprire più informazioni e ulteriori dettagli sui piani d’espansione.

Staremo quindi a vedere se nel corso dei prossimi mesi il colosso tecnologico confermerà il debutto della funzionalità gratis in altri paesi, come ad esempio l’Italia, o magari farà chiarezza su questa possibilità smentendo l’arrivo dell’implementazione. Gli abbonamenti della piattaforma continuano in realtà ad acquisire valore, ed è possibile che questi restino comunque molto utilizzati anche per le altre funzionalità, come ad esempio quella che permette di scaricare i video su desktop, di cui vi abbiamo parlato nel nostro approfondimento dedicato.