YouTube finalmente consente il download dei video da desktop, ma solo per gli abbonati

YouTube testa il download dei video dal desktop. Per il momento la feature è in esclusiva per gli abbonati a YouTube Premium.

YouTube sta finalmente testando il download dei video da desktop, direttamente usando una feature ufficiale integrata nella piattaforma e senza dover passare per servizi di terza parte. Per il momento è un’esclusiva degli abbonati a YouTube Premium.

Stando a The Verge, il roll-out del testing è casuale e non tutti gli abbonati a YouTube Premium potrebbero essere in grado di provare la nuova funzione. Inoltre il download dei video da desktop al momento ha più di qualche bug e l’utente potrebbe ricevere frequenti messaggi d’errore. Sempre The Verge scrive che con un po’ di pazienza è comunque possibile scaricare qualsiasi video, basta fare un po’ di tentativi.

Il download dei video di YouTube da desktop supporta esclusivamente alcuni browser, tra cui l’ultima versione di Chrome, Edge e Opera.

Se siete stati selezionati per il test, sarà sufficiente aprire un qualsiasi video su YouTube. Sotto al player dovrebbe comparire un nuovo pulsante per il download. I video scaricabili saranno visibili in qualsiasi momento dalla sezione download, ma The Verge specifica che non sembra possibile riprodurli fuori dal browser. La feature ricorda quindi la funzione download già presente sull’app mobile di YouTube: non si può esportare il video a proprio piacere, è semplicemente un modo per poter guardare alcuni contenuti anche quando si è offline. Il che è molto utile sugli smartphone – pensate ai viaggi in aereo – e forse un po’ meno su un computer.