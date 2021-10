Samsung Galaxy A13 5G sarà il prossimo telefono budget della compagnia?

Dopo aver lanciato diversi prodotti piuttosto costosi, specialmente per quel che concerne gli ultimi dispositivi pieghevoli, Samsung sembra ormai pronta a optare per delle scelte più economiche con supporto al 5G, al fine di variare la lineup di prodotti offerta e permettere a sempre più utenti la scelta di uno dei suoi device. Uno degli ultimi report emersi in rete, arrivato grazie a Geekbench e ripreso da PhoneArena, sembra aver anticipato il fatto che il Samsung Galaxy A13 sarà il prossimo telefono budget del colosso sudcoreano.

I primi dettagli non sono ovviamente particolarmente esaltanti, visto che abbiamo a che fare con un telefono che dovrebbe avere come punto di forza l’accessibilità per tutti i portafogli. Stando a GeekBench, questo sarà equipaggiato con un MediaTek Dimensity 700, in quanto la scelta di un SoC Qualcomm avrebbe portato all’aumento dei costi. Il chipset in questione offre 8 core con una velocità di clock di 2,2 GHz, e dovrebbe comunque risultare ottimo per la fascia bassa, anche se ovviamente limitato per diversi obiettivi.

Parlando degli altri dettagli emersi, che non risultano ovviamente confermati visto che il device non è ancora stato confermato da Samsung, troviamo 4 GB di RAM e il sistema operativo Android 11 come partenza. Sembra che comunque il device potrà avere modo di supportare in futuro Android 12, ma che all’effettivo saranno necessari diversi mesi prima dell’arrivo di questa implementazione per il gioiellino budget 5G.

Non sappiamo se attualmente nei piani di Samsung c’è un debutto in solamente alcuni mercati, ed è quindi possibile che anche nel caso in cui le informazioni venissero confermate, lo smartphone non arrivi mai nel nostro paese. Restiamo in attesa di scoprire più dettagli sulla questione, sperando che il colosso abbia modo di fare chiarezza sul tutto il prima possibile.