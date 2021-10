iPhone 14 Pro e Pro Max non rinunceranno al notch, secondo un leaker

Sembra che anche iPhone 14 Pro e Pro Max avranno modo di presentare sulla propria superficie un notch, che non verrà infatti per ora ancora sostituito.

Sembra che dopo tante peripezie legate alla possibilità che questa tecnologia sia presente per i nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, un nuovo rumor abbia smentito la situazione, almeno per il momento. Stiamo parlando della presenza di un notch, che sembrava fosse ormai pronto per essere sostituito da una camera punch-hole, decisamente meno invadente per gli utenti, anche se non ancora evoluta come i sensori che agiscono sotto lo schermo.

Le pagine di MacRumors, come riporta TechRadar, hanno individuato sulla piattaforma di Weibo un post del leaker PandaIsBald, particolarmente noto nel settore, il quale spiegava come l’eliminazione del notch per gli iPhone 14 Pro fosse altamente improbabile. Stando a quanto affermato sul social network cinese dall’utente, sembra che sia piuttosto maggiormente probabile l’utilizzo di un notch più piccolo e di un punch-hole, almeno per quel che riguarda i dispositivi Pro della nuova serie.

Sembra quindi che il notch possa avere modo di ospitare il Face ID, con invece una fotocamera posta in un’altra posizione grazie a un punch-hole, ma non sono arrivate conferme legate a ciò neanche da parte del leaker, che momentaneamente ha lasciato libera interpretazione per le proprie dichiarazioni.

Ovviamente, abbiamo a che fare con speculazioni non ancora confermate, ed è bene prendere il tutto con cautela anche se le informazioni arrivano da una fonte piuttosto attendibile. C’è da dire che non sappiamo perché il post sia stato rimosso, e potrebbe essersi trattata di una sparizione legata al contenuto, forse corretto, come anche di un errore di cui il leaker potrebbe essersi accorto.

Stando alla stessa fonte, i nuovi iPhone 14 non includeranno il Touch ID sotto allo schermo, in quanto potrebbe volerci più tempo prima che il colosso di Cupertino abbia modo di migliorare la tecnologia in questione fino a questo punto.