Il leak dei compensi degli streamer di Twitch rischia di distruggere l’economia delle donazioni?

L’immenso leak che ha coinvolto Twitch questa settimana potrebbe cambiare le live streaming per sempre? Se lo chiede il sito The Conversation, che menziona diversi possibili cambiamenti. Ma il fattore più devastante, scrive il giornalista Mark R Johnson, arriva dalla divulgazione dei reali compensi degli streamer: potrebbe cambiare per sempre l’economia delle donazioni.

La domanda è molto semplice: chi donerebbe dei soldi ad un milionario?

La domanda è molto semplice: chi donerebbe dei soldi ad un milionario? Una cosa è avere una vaga idea delle entrate dei content creator, altra cosa è vedere – nero su bianco – gli importi a sei zeri guadagnati dagli streamer di maggiore successo. Perché privarsi dei propri risparmi per darli a qualcuno che, tutto sommato, non se la passa male? Ovviamente è una domanda provocatoria. Le donazioni non sono una forma di elemosina: sono la ricompensa che viene data per l’intrattenimento ricevuto, oltre al fatto che in molti canali proprio le donazioni permettono agli spettatori di interagire con la diretta. Il dubbio però rimane: c’è il rischio che molte persone inizino a pensarci due volte prima di mettere nuovamente mano alla carta di credito.

L’economia di Twitch si basa interamente, o quasi, sul fatto che gli spettatori danno soldi agli streamer. Questi arrivano soprattutto dalle donazioni, dei pagamenti una tantum, e dagli abbonamenti, pagamenti mensili ricorrenti. In altre parole: la maggior parte degli streamer guadagna il grosso dei soldi grazie a moltissime micro-donazioni effettuate dai fan più appassionati. Sapevamo tutti che i top streamer guadagnavano cifre molto importanti, ma forse da ieri il reale ordine di grandezza dei loro guadagni è noto ad un numero di spettatori più grande. La top 50 di Twitch guadagna milioni di dollari all’anno, mentre centinaia di diversi altri content creator portano a casa centinaia di migliaia di dollari. Di conseguenza, quei content creator di Twitch che vengono percepiti come milionari potrebbero perdere il supporto di parte dei loro fan più accaniti. Ma se questo fenomeno si riproduce su larga scala, l’intera economia della piattaforma subirebbe un impatto devastante. Twitch si prende una percentuale importante degli abbonamenti e delle donazioni, meno soldi per gli streamer significa meno soldi per la piattaforma

scrive Mark R Johnson nel suo articolo.

Johnson ipotizza anche che il leak possa provocare un preoccupante calo di fiducia – da parte di streamer e utenti – verso la piattaforma. Il rischio, in altre parole, è che Twitch perda mordente a vantaggio di altre soluzioni rivali, come YouTube. L’evento di ieri non sarà privo di conseguenze, quale sarà la reale portata del cambiamento rimane comunque ancora incerto.