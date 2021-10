Expendables 4: la prima foto dal set con Sylvester Stallone e Jason Statham

Inarrestabile Sly: dopo aver dato alla luce la Director’s Cut di Rocky IV è ora già sul set di un nuovo film d’azione, appartenente alla sua terza “saga” personale, dopo Rocky e Rambo, quella de I Mercenari / Expendables.

A dimostrarlo una foto dal backstage del set, in cui è nei panni di Barney Ross per la quarta volta, insieme a Jason Staham, nuovamente in azione nel ruolo di Lee Christmas, che in questo quarto film dovrebbe avere un ruolo prominente.

Divertendoci un mondo mentre lavoro col mio grande amico Jason sul nuovo EXPENDABLES !!!

si legge nel commento alla foto.

Il film non ha ancora un titolo ufficiale e una data d’uscita prevista, e vedrà il ritorno anche di Dolph Lundgren e Randy Couture, come l’arrivo di volti nuovi, tra cui Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox e Tony Jaa, sotto la direzione di Scott Waugh.

