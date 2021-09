Rocky 4: Rocky vs. Drago, trailer del Director’s Cut in arrivo a novembre

L'attesa Director's Cut del quarto Rocky, intitolata Rocky 4: Rocky vs. Drago, arriverà in Digital Download il 12 novembre, dopo una serate nei cinema americani.

Sono ormai diversi mesi che Sylvester Stallone offre dei teaser dalla sua desideratissima versione speciale del quarto capitolo di Rocky, ovvero la Rocky IV: Rocky vs. Drago – The Ultimate Director’s Cut, che finalmente ha una data di uscita: l’11 novembre in selezionate sale cinematografiche statunitensi e il giorno dopo, il 12, in Digital Download.

L’evento nei cinema sarà una vera e propria celebrazione, di una sola serata, accompagnata da un dietro le quinte della lavorazione e un Q&A in videoconferenza.

La nuova versione dello storico film, forse il più amato della saga e sicuramente quello dal maggior successo e popolarità, è stata supervisionata e montata direttamente da Stallone, rendendola una vera e propria Director’s Cut con tutti i crismi, aggiungendo ben 40 minuti di girato rispetto alla versione precedente, con tante nuove scene, montaggi alternativi e qualche piccolo taglio (addio al robottino di Paulie!). Naturalmente, il video è stato rimasterizzato.

Non è prevista la proiezione nelle sale italiane e, al momento, non è sicuro neanche l’arrivo nell’immediato negli store digitali italiani: oltretutto, parlando di doppiaggio, naturalmente ne occorrerebbe uno ex-novo, in questo caso. Speriamo di avere presto novità in proposito.

Leggi anche: