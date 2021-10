C’mon C’mon: il film con Joaquin Phoenix alla Festa del Cinema di Roma

Sarà presentato a La Festa del Cinema di Roma 2021 il lungometraggio C’mon C’mon, il nuovo film che vede la partecipazione di Joaquin Phoenix. Si tratta di un film di Mike Mills che arriverà prossimamente al cinema distribuito da Notorius Pictures.

Ecco il trailer C’Mon C’Mon.

Il lungometraggio è scritto e diretto da Mike Mills che, dopo un film ispirato a suo padre (Beginners) e uno alla madre (Le donne della mia vita), si cimenta in un’opera ancora più personale e per certi versi più vicina alla sua esperienza vissuta: una storia che scava nel rapporto tra adulti e bambini. Protagonista della pellicola è Joaquin Phoenix, nei panni di un uomo di mezza età che impara a prendersi cura di un bambino per la prima volta, attraverso un viaggio che si trasformerà in una meditazione sull’amore, la genitorialità e sull’andare avanti anche se non si ha idea di cosa accadrà nel futuro. Nel cast anche Gaby Hoffmann (Perdona e dimentica, Wild), Scoot McNairy (Monsters, L’amore bugiardo) e il giovanissimo Woody Norman.

C’mon C’mon arriverà prossimamente nelle sale italiane. Nel frattempo Joaquin Phoenix ha di recente parlato della sua possibile partecipazione a Joker 2.

