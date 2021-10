Joker 2: Joaquin Phoenix apre alla possibilità del secondo film

Molti appassionati di cinecomics, ma di grande cinema in generale, aspettano da tempo novità su un possibile Joker 2, il sequel del lungometraggio con Joaquin Phoenix protagonista. Ed è stato lo stesso interprete, parlando con The Playlist, ad aprire a questa possibilità.

Ecco cosa ha dichiarato Joaquin Phoenix su Joker 2:

A dire la verità non vi so dire. Quando abbiamo iniziato le riprese del film abbiamo messo al centro dell’attenzione questo interessante personaggio, e ci sono delle cose che lo riguardano che potremmo esplorare in futuro. Ma non so dire se potremmo attualmente fare una cosa del genere.