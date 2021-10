Anche George Soros ha investito nei bitcoin, ma il suo fondo non rivela l’importo dell’investimento

Sorpesa: anche George Soros ha investito nelle criptovalute e, in particolare, nei bitcoin. Lo ha rivelato Dawn Fitzpatrick, CEO del Soros Fund Management, a Bloomberg: “possiede diverse monete [sic]… ma non tantissime».

Il finanziere investe attraverso il suo Soros Fund Management, un’azienda di gestione degli asset con un portoflio estremamente diversificato. Portfolio che a quanto pare – scrive in queste ore la CNBC – include anche alcuni asset digitali, tra cui diversi bitcoin. Il Soros Fund Management del resto ha sempre puntato sul trading di valute.

«Non credo che i bitcoin siano ancora percepiti come un asset contro l’inflazione, tuttavia credo abbiano ormai varcato la soglia degli asset mainstream », ha aggiunto Fitzpatrick.

Il market cap delle criptovalute supera ormai i 2.000 miliardi di dollari, con oltre 200 milioni di persone in tutto il mondo che hanno investito in una o più valute digitali.

Questa settimana il Bitcoin è tornato a ruggire, crescendo in poco tempo di oltre il 10%. Anche perché in questi giorni le autorità statunitensi hanno dichiarato di non avere progetti per un piano di regolamentazione delle criptovalute, insomma, l’ipotesi di un nuovo effetto Cina non è dietro all’angolo.

Nel frattempo, El Salvador ha iniziato il mining di Bitcoin sfruttano l’energia geotermica di un vulcano: