Twitch conferma: la breccia nel sistema è reale

Twitch ha purtroppo confermato una spiacevole notizia, in seguito al report di oggi che vedeva una grossa breccia nel sistema aver fatto fuoriuscire il codice sorgente della piattaforma e moltissimi dati relativi a streamer e utenti. La compagnia ha parlato della questione su Twitter, specificando che in realtà una breccia c’è davvero stata, e che al momento non sono però chiare moltissime informazioni in merito alla gravità di questa.

Vi abbiamo parlato nella giornata di oggi di alcuni dei contenuti emersi, trovate a questo link il nostro approfondimento, e c’è da dire che all’effettivo questi non sono quindi ancora confermati, visto che parte dei dati scovati per via di un file Torrent dall’esorbitante peso di 125 GB potrebbero risultare falsi. Come spiegato da un portavoce della piattaforma, attualmente il team sta indagando al fine di capire cosa sia successo, e verremmo aggiornati con ulteriori dettagli non appena novità verranno scovate dagli addetti al lavoro sulla questione. Trovate il post in cui il team di Twitch ha fatto chiarezza qui di seguito.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.

— Twitch (@Twitch) October 6, 2021