Trainspotting: una serie TV sequel sarà dedicata a Francis Begbie

L’universo narrativo di Trainspotting si prepara a tornare a vivere grazie ad una serie TV sequel che vedrà Robert Carlyle vestire di nuovo i panni di Francis Begbie. Il progetto sarà l’adattamento del romanzo The Blade Artist, conosciuto in Italia come L’artista del coltello, realizzato da Irvine Welsh come seguito di Trainspotting.

La serie TV sequel di Trainspotting con Francis Begbie sarà divisa in sei parti e sarà prodotta da Buccaneer Media. The Blade Artist è stato pubblicato nel 2016 e la storia è ambientata a Edimburgo ed a Los Angeles vent’anni dopo gli eventi di Trainspotting. Il personaggio di Begbie sembra aver trovato la dimensione perfetta nella vita, ma di ritorno a Edimburgo per il funerale di un figlio dovrà confrontarsi con un passato particolare.

Carlyle e Welsh faranno da produttori esecutivi assieme ai membri di Buccaneer Media CEO Tony Wood e Richard Tulk-Hart. Lo stesso Carlyle ha detto:

La prospettiva di lavorare con Irvine e di ridare di nuovo vita a Francis Begbie è davvero un dono.

Mentre Welsh ha aggiunto: