Ritorno al futuro ha ora un musical ufficiale: ecco il trailer

Back To The Future: The Musical è lo spettacolo teatrale ufficiale ispirato a Ritorno al Futuro, il mitico film con Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

In un mondo pieno di remake, c’è qualcosa di davvero intoccabile: Ritorno al Futuro, che però nel corso degli anni ha avuto spin-off e sequel semicanonici in forma animata, videoludica e di corti speciali. Ebbene, a questi ora si va ad aggiungere Back To The Future: The Musical, di cui vi mostriamo il trailer e un dietro le quinte.

Back To The Future: The Musical ha aperto alla Manchester Opera House l’11 marzo 2020, solo per pochi giorni, dato il subitaneo scoppio dell’epidemia da COVID-19. Ha, tuttavia, riaperto da poco, direttamente a Londra, presso l’Adelphi Theatre.

L’adattamento è stato non solo autorizzato, ma seguito e curato in prima persona da Bob Gale e Robert Zemeckis, autori della saga. Nello spettacolo sono naturalmente presenti le leggendarie musiche di Alan Silvestri e Glen Ballard, oltre che le celebri canzoni The Power of Love, Johnny B. Goode, Earth Angel e Back in Time.

La regia è del vincitore del Tony Award John Rando, mentre scenografie e costumi sono a cura di Tim Hatley. Nel cast abbiamo Olly Dobson nel ruolo di Marty McFly e Roger Bart in quelli di Doc Brown.

