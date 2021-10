Festa del Cinema di Roma 2021: tutti gli eventi speciali e gli incontri ravvicinati

Oltre ad aver rivelato i titoli dei film presenti nella selezione ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2021, sono stati rivelati anche tutti gli eventi speciali e gli incontri ravvicinati che si svolgeranno durante la manifestazione che si terrà dal 14 al 24 ottobre.

Qui sotto trovate la descrizione in dettaglio degli eventi speciali e degli incontri ravvicinati della Festa del Cinema di Roma 2021. Ma troverete anche le retrospettive, le mostre e tutti gli eventi collaterali.

EVENTI SPECIALI

A CASA TUTTI BENE – LA SERIE

di Gabriele Muccino, Italia, 2021, 1 episodio, 50’ | Serie TV |

Cast: Francesco Acquaroli, Laura Adriani, Valerio Aprea, Euridice Axen, Maria Chiara Centorami, Silvia

D’Amico

I Ristuccia sono proprietari di un rinomato ristorante romano. Carlo e la sorella Sara aiutano i genitori

a gestirlo. Carlo ha una figlia, un’ex moglie e una compagna invisa alla famiglia. Sara ha un marito

infedele. L’altro fratello, Paolo, da tempo in Francia, divorziato e senza un soldo, torna per crescere il

figlio. Un giorno i Mariani, altro ramo della famiglia, per avere un posto nell’attività, minacciano di far

riemergere un segreto dei Ristuccia.

BENNY BENASSI – EQUILIBRIO

di Matt Mitchener, Devin Chanda, Stefano Camurri, Cesare Della Salda, Italia, Stati Uniti, 2021, 67’ |

Doc |

Ritratto intimo del DJ Benny Benassi, il documentario racconta la storia italiana della dance music,

dall’Italo-disco degli anni Settanta fino a oggi, e i sommovimenti globali subiti da questo genere

musicale dei quali Benny è stato testimone nel suo strabiliante viaggio attraverso i mutamenti della

musica popolare, con interviste a figure emblematiche di questo mondo, come DJ Tiesto, Paul

Oakenfold, David Guetta, Daniele Davoli, Steve Aoki e altri.

CATERINA CASELLI – UNA VITA, CENTO VITE

di Renato De Maria, Italia, 2021, 96’ | Doc |

Un documentario biografico che racconta la storia di Caterina Caselli e il suo legame con i protagonisti

della musica italiana: dai grandi nomi con cui ha collaborato, fino agli artisti che lei stessa ha reso

grandi, come Andrea Bocelli, Elisa, i Negramaro e tanti altri. Un ritratto lucido e profondo, con

testimonianze e materiali di repertorio inediti, che restituisce fedelmente la complessità di Caterina

Caselli, tra fragilità e determinazione.

I FRATELLI DE FILIPPO

di Sergio Rubini, Italia, 2021, 142’

Cast: Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel, Biagio Izzo, Susy Del Giudice, Marisa

Laurito

Inizi del ’900. I fratelli Eduardo, Peppino e Titina vivono con la madre, Luisa De Filippo. Un papà non

c’è, o meglio si nasconde nei panni dello “zio” Eduardo Scarpetta, il più famoso attore e drammaturgo

del tempo. Scarpetta, pur non riconoscendo i tre figli, li introduce nel mondo del teatro. Alla sua

morte, ai De Filippo non spetta nulla dell’eredità, ma Scarpetta ha trasmesso loro il suo talento, che

non è toccato al figlio legittimo Vincenzo.

JFK: DESTINY BETRAYED

di Oliver Stone, Stati Uniti, Regno Unito, 2021, 4 episodi, 240’ | Serie TV |

Trent’anni dopo il suo film JFK – Un caso ancora aperto, Oliver Stone esamina i documenti

recentemente desecretati sull’assassinio del presidente Kennedy, il mistero più controverso del ’900.

Con le voci narranti di Whoopi Goldberg e Donald Sutherland, e con un gruppo di scienziati forensi,

medici, esperti di balistica, storici e testimoni, le prove presentate da Stone dimostrano che nel caso

Kennedy la teoria del complotto è ormai una realtà. In occasione della presentazione di JFK: Destiny Betrayed, la Festa del Cinema ospiterà presso il

Teatro Palladium la proiezione della versione cinematografica della serie:

JFK REVISITED: THROUGH THE LOOKING GLASS

di Oliver Stone, Stati Uniti, Regno Unito, 2021, 118’ | Doc |

MARINA CICOGNA, LA PRODUTTRICE

di Andrea Bettinetti, Italia, Francia, 2021, 79’ | Doc |

Marina Cicogna è stata la prima produttrice donna a imporsi nel mondo esclusivamente maschile del

cinema italiano ed europeo alla fine degli anni ’60. Il documentario racconta un’icona indiscussa di

stile e creatività, premio Oscar® per Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, in un viaggio

intimo tra Roma, Milano e Venezia, arricchito da preziose interviste agli amici più cari.

E NOI COME STRONZI RIMANEMMO A GUARDARE

di Pierfrancesco Diliberto, Italia, 2021, 108’

Cast: Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli, Pierfrancesco Diliberto, Valeria Solarino, Maurizio Marchetti,

Maurizio Lombardi, Eamon Farren

Arturo è un manager rampante che, senza sospettarlo, introduce l’algoritmo che lo renderà superfluo

nella sua azienda. Perde così in un solo colpo fidanzata, posto di lavoro e amici. Per non rimanere

anche senza un tetto si adatterà a lavorare come rider per FUUBER, una grande multinazionale,

colosso della tecnologia. L’unica consolazione alla sua solitudine è Stella, un ologramma nato da una

app sviluppata dalla stessa FUUBER. Ma dopo la prima settimana di prova gratuita, quando Arturo è

ormai legato alla figura di Stella, lui non può permettersi di rinnovare l’abbonamento. Arturo si

troverà così costretto a darsi da fare per ritrovare l’amore e la libertà, ammesso che esistano davvero.

SCALFARI. A SENTIMENTAL JOURNEY

di Michele Mally, Italia, 2021, 75’ | Doc |

Eugenio Scalfari, novantasei anni, l’intellettuale, il giornalista, il fondatore del quotidiano “La

Repubblica”: questo documentario lo svela nella sua dimensione privata, attraverso gli occhi delle sue

figlie, Enrica e Donata, e il loro dialogo con il padre, in un confronto che ripercorre ricordi, dinamiche

familiari, fatti di cronaca, politica e Storia, raccontando l’intreccio tra pubblico e privato, il tempo

della vecchiaia, l’amicizia con Papa Francesco.

VITA DA CARLO

di Carlo Verdone, Arnaldo Catinari, Italia, 2021, 4 puntate, 108’ | Serie TV |

Cast: Carlo Verdone, Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De

Angelis, Filippo Contri, Giada Benedetti, Maria Paiato, Claudia Potenza, Andrea Pennacchi

L’immagine pubblica di Carlo Verdone è quella di un uomo generoso e sempre disponibile. A chi gli

chiede selfie e autografi, Carlo non si nega mai. Il prezzo di questa costante ribalta è una vita privata

estremamente frugale, quasi come una prigione… o una commedia. Quando poi arriva la proposta di

candidarsi a Sindaco di Roma, i risvolti sono ancora più comici e imprevedibili. Per la prima volta

Verdone interpreta sé stesso, rivelando la sua intimità.

STRAPPARE LUNGO I BORDI

di Zerocalcare, Italia, 2021, 2 episodi, 35’ | Serie TV |

Con le voci di: Zerocalcare, Valerio Mastandrea

In un racconto costellato di flashback e aneddoti che spaziano dalla sua infanzia ai giorni nostri,

Zerocalcare percorre un viaggio in treno con Sarah e Secco, gli amici di sempre, verso qualcosa di

molto difficile da fare. Tutto, dai ricordi sugli anni della scuola alle lamentazioni esistenziali nei

confronti della propria incompiutezza, è narrato con la voce di Zerocalcare, che doppia tutti i

personaggi, tranne l’armadillo, che ha la voce di Valerio Mastandrea, ed è con questo stratagemma

che ogni capitolo della storia sembra costruire un tassello di un mondo fatto di pochissime certezze e

di amicizie incrollabili. E quando nel finale tutti i pezzi saranno al loro posto, il mosaico che avranno

costruito sarà una sorpresa per lo spettatore, ma anche per il protagonista.

FILM DI CHIUSURA FESTA DEL CINEMA E ALICE NELLA CITTÀ

ETERNALS

di Chloé Zhao, Stati Uniti, Regno Unito, 2021, 150’

Cast: Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Angelina Jolie

Il film segue un gruppo di eroi sovrumani che ha protetto la Terra fin dall’alba dell’umanità.

Quando mostruose creature chiamate Devianti, ritenute scomparse da tempo, ritornano

misteriosamente, gli Eterni devono riunirsi per difendere l’umanità ancora una volta.

BELFAST

di Kenneth Branagh, Regno Unito, 2021, 98’

Cast: Jude Hill, Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Ciarán Hinds, Judi Dench, Lara McDonnell

Irlanda del Nord, tardi anni ’60. Buddy, nove anni, vive in un mondo fatto di lotta di classe e

stravolgimenti culturali. Mentre esplodono i Troubles, ovvero il conflitto tra i cattolici repubblicani e i

protestanti unionisti, Buddy sogna un futuro lontano dalla violenza, e trova conforto in una gioiosa

famiglia. Ma intanto i tumulti si acuiscono, e la famiglia di Buddy dovrà scegliere se attendere che gli

scontri finiscano o iniziare una nuova vita.

DEAR EVAN HANSEN

di Stephen Chbosky, Stati Uniti, 2021, 137’

Cast: Ben Platt, Kaitlyn Dever, Amandla Stenberg, Nik Dodani, Colton Ryan, Danny Pino, Julianne

Moore, Amy Adams

Evan è un liceale affetto da ansia sociale. Una delle lettere che scrive a sé stesso per motivarsi viene

rubata da un suo compagno di classe, il solitario Connor, e poi trovata dalla madre e dal patrigno di

Connor dopo che questi si è tolto la vita. La lettera suscita nei due affranti genitori la speranza che

Connor avesse trovato un amico in Evan. Per compassione, Evan inventa la storia di un’amicizia mai

esistita: la sua bugia avrà effetti inattesi.

RIFLESSI

Storie da tutto il mondo, ritratti inconsueti, sorprendenti esordi cinematografici, approfondimenti sul

mondo del cinema, i suoi protagonisti, la sua industria.

CITTÀ NOVECENTO

di Dario Biello, Pierluigi Ferrandini, Italia, 2021, 62’ | Doc |

Archetipo della Città di Fondazione del ‘900. Oltre un secolo di progresso e sviluppo, raccontato da

Alessandro Haber attraverso la fiction ambientata in una fabbrica e il suo centro abitato, dal Villaggio

Operaio liberty, al piano di Riccardo Morandi, l’evoluzione urbanistica e sociale dalla città razionalista

degli anni ’30, fino alla Città Aziendale del dopoguerra. Un viaggio tra il lavoro e l’innovazione

tecnologica di una comunità che ha saputo rigenerarsi aprendosi al futuro, fino a diventare la prossima

Capitale Europea dello Spazio.

CRAZY FOR FOOTBALL – MATTI PER IL CALCIO

di Volfango De Biasi, Italia, 2021, 112’

Cast: Sergio Castellitto, Max Tortora, Antonia Truppo, Lele Vannoli, Angela Fontana, Massimo Ghini,

Cecilia Dazzi

Lo psichiatra Saverio Lulli preferisce incontrare i suoi pazienti sul campo di calcio, convinto che questo

sport serva come terapia per aiutarli a stare meglio. Così organizza il primo mondiale di calcio a

cinque per squadre formate da pazienti psichiatrici. Solo il suo collega De Metris ostacola l’iniziativa,

temendo che la competizione possa stressare i soggetti più problematici e gli nega il finanziamento.

Ma Saverio sarà disposto a tutto pur di non abbandonare i suoi pazienti.

FELLINI, SIMENON – CON PROFONDA SIMPATIA E SINCERA GRATITUDINE

di Giovanna Ventura, Italia, 2021, 63’ | Doc |

L’amicizia tra Federico Fellini e Georges Simenon, i sogni, il circo e il metodo di lavoro, attraverso le

parole del loro epistolario. Tutto ha inizio nel 1960 quando Federico Fellini porta al Festival di Cannes

La dolce vita vincendo la Palma d’Oro con l’appoggio del Presidente di giuria, Georges Simenon. È

l’inizio di una grande amicizia. Viene così svelata la storia del loro rapporto, quello tra l’uomo con la

pipa e quello col megafono.

INEDITA | SUSANNA TAMARO: UNPLUGGED

di Katia Bernardi, Italia, 2021, 73’ | Doc |

Una delle scrittrici italiane più lette di tutti i tempi, autrice di “Va’ dove ti porta il cuore”, caso

editoriale da diciotto milioni di copie vendute nel mondo. Trent’anni di carriera segnati da una

sindrome invisibile che non le era mai stata diagnosticata fino a quattro anni fa: la sindrome di

Asperger. Un ritratto intimo e scanzonato di Susanna Tamaro, che per la prima volta si racconta senza

filtri.

MUHAMMAD ALI

di Ken Burns, Sarah Burns, David McMahon, Stati Uniti, 2021, 4 episodi, 454’ | Doc |

Il pugile Muhammad Ali è stato un’icona del ’900: tre titoli mondiali dei pesi massimi, una

combinazione prorompente di velocità e potenza sul ring, di carisma e spavalderia fuori, devoto

musulmano, emblema degli afroamericani, legato per un periodo alla setta Nation of Islam, prima

condannato e poi elogiato per il rifiuto di combattere in Vietnam. Dopo la boxe, quando fu colpito dal

morbo di Parkinson, divenne per tutti un simbolo di libertà e coraggio.

NO TENEMOS MIEDO

di Manuele Franceschini, Italia, 2021, 70’

Cast: Daniel Muñoz, Marcelo Herrera, Brigadas De Salud, Leonardo Villar, Juan Cristobal Peña, Luis

Navarro

18 ottobre 2019, Santiago del Cile. Dopo decenni di malcontento, l’aumento del prezzo del trasporto

pubblico scatena la ribellione popolare. I disordini sono la conseguenza dell’applicazione del sistema

neoliberale in un Paese che, a trent’anni dalla fine della dittatura, non è ancora definibile una

democrazia. Mentre scene di guerriglia urbana attraversano le strade e le piazze del paese, la

repressione della polizia cilena diventa brutale.

STORIES OF A GENERATION CON PAPA FRANCESCO

di Simona Ercolani, Italia, 2021, 1 episodio – “Love”, 48’ | Serie TV |

Papa Francesco è il coinvolgente narratore in questa docu-serie in quattro episodi con persone nella

terza età provenienti da tutto il mondo che condividono le loro incredibili esperienze di vita. Sia

grandi nomi, come Martin Scorsese e Jane Goodall, sia persone comuni raccontano storie stimolanti e a

volte commoventi attraverso lo sguardo di giovani registi sotto i trenta anni. Il Papa condivide inoltre

aneddoti personali della sua vita.

TREASURE OF HIS YOUTH: THE PHOTOGRAPHS OF PAOLO DI PAOLO | PAOLO DI PAOLO: UN TESORO DI GIOVENTÙ

di Bruce Weber, Stati Uniti, 2021, 105’ | Doc |

Un documentario che esplora la vita del fotogiornalista Paolo Di Paolo attraverso i suoi scatti, ritrovati

casualmente e divenuti oggi un importante archivio che documenta l’Italia degli anni Cinquanta e

Sessanta. Stimato dagli intellettuali e dai più grandi protagonisti dell’arte, della cultura, della moda e

del cinema, Paolo di Paolo è stato il fotografo di quella generazione riemersa con forza dalla

distruzione e dalla povertà del dopoguerra.

INCONTRI RAVVICINATI

Gli ospiti che saranno protagonisti degli incontri ravvicinati durante la Festa del Cinema 2021 saranno: Tim Burton e Quentin Tarantino che riceveranno un premio alla carriera, e poi Claudio Baglioni, Marco Bellocchio, Jessica Chastain, Alfonso Cuaron, Luca Guadagnino, Luciano Ligabue e Fabrizio Moro, Marco e Antonio Manetti, Frank Miller, Zadie Smith, Joe Wright, Zerocalcare.

RETROSPETTIVA ARTHUR PENN

Un approfondimento dell’opera dei più grandi maestri del cinema internazionale con una particolare attenzione all’estetica, al linguaggio e alle tecniche che li hanno resi un esempio per le successive generazioni di cineasti.

ALICE’S RESTAURANT

Stati Uniti, 1969, 107’

Cast: Arlo Guthrie, Patricia Quinn, James Broderick, Pete Seeger, Lee Hays, Michael McClanathan

BONNIE AND CLYDE | GANGSTER STORY

Stati Uniti, 1967, 111’

Cast: Warren Beatty, Faye Dunaway, Michael J. Pollard, Gene Hackman, Estelle Parsons, Denver Pyle

FOUR FRIENDS | GLI AMICI DI GEORGIA

Stati Uniti, 1981, 114’

Cast: Craig Wasson, Jodi Thelen, Michael Huddleston, Jim Metzler, Lois Smith, Reed Birney

LITTLE BIG MAN | PICCOLO GRANDE UOMO

Stati Uniti, 1970, 139’

Cast: Dustin Hoffman, Faye Dunaway, Chief Dan George, Martin Balsam, Richard Mulligan, Jeff Corey

MICKEY ONE

Stati Uniti, 1965, 93’

Cast: Warren Beatty, Alexandra Stewart, Hurd Hatfield, Franchot Tone, Teddy Hart, Jeff Corey

MISE EN SCÈNE WITH ARTHUR PENN (A CONVERSATION)

di Amir Naderi, Stati Uniti, Italia, 2014, 214’

Cast: Arthur Penn, Amir Naderi

NIGHT MOVES | BERSAGLIO DI NOTTE

Stati Uniti, 1975, 100’

Cast: Gene Hackman, Susan Clark, Jennifer Warren, Edward Binns, Harris Yulin, Kenneth Mars, James

Woods

PENN & TELLER GET KILLED | CON LA MORTE NON SI SCHERZA

Stati Uniti, 1989, 89’

Cast: Penn Jillette, Teller, Caitlin Clarke, David Patrick Kelly, Leonardo Cimino, Bill Randolph

TARGET | TARGET – SCUOLA OMICIDI

Stati Uniti, 1985, 117’

Cast: Gene Hackman, Matt Dillon, Gayle Hunnicutt, Josef Sommer, Victoria Fyodorova, Herbert

Berghof

THE CHASE | LA CACCIA

Stati Uniti, 1966, 134’

Cast: Marlon Brando, Jane Fonda, Robert Redford, E.G. Marshall, Angie Dickinson, Janice Rule

THE LEFT HANDED GUN | FURIA SELVAGGIA – BILLY KID

Stati Uniti, 1958, 98’

Cast: Paul Newman, Lita Milan, John Dehner, Hurd Hatfield, James Congdon, James Best

THE MIRACLE WORKER | ANNA DEI MIRACOLI

Stati Uniti, 1962, 102’

Cast: Anne Bancroft, Patty Duke, Victor Jory, Inga Swenson, Andrew Prine, Kathleen Comegys

THE MISSOURI BREAKS | MISSOURI

Stati Uniti, 1976, 126’

Cast: Marlon Brando, Jack Nicholson, Randy Quaid, Kathleen Lloyd, Frederic Forrest, Harry Dean

Stanton

RESTAURI E OMAGGI

C’ERAVAMO TANTO AMATI di Ettore Scola, Italia, 1974, 125’

CIAO, LIBERTINI! GLI ANNI OTTANTA SECONDO PIER VITTORIO TONDELLI di Stefano Pistolini, Italia, 2021, 85’ | Doc |

ESSERE GIORGIO STREHLER di Simona Risi, Italia, 2021, 75’ | Doc |

LUIGI PROIETTI DETTO GIGI di Edoardo Leo, Italia, 100’ | Doc |

ONDE RADICALI di Gianfranco Pannone, Italia, 2021, 72’ | Doc |

VITTI D’ARTE, VITTI D’AMORE di Fabrizio Corallo, Italia, 2021, 80’ | Doc |

PREAPERTURE – OTTOBRE CON LA FESTA DEL CINEMA

11 ottobre ore 21 | Cinema Quattro Fontane

SE DICESSIMO LA VERITÀ

di Giulia Minoli, Emanuela Giordano, Italia, 2021, 75’ | Doc |

Un viaggio da Vienna a Copenaghen, da Malta ad Amsterdam, dal Sud Italia a Londra per capire cosa si può fare per reagire alla criminalità organizzata, e in particolare alla ‘ndrangheta. Un itinerario per conoscere gli imprenditori che denunciano, i magistrati che indagano, gli insegnanti che si impegnano in prima persona, i parenti delle vittime che non gettano la spugna, i giornalisti che, nonostante le minacce, non si tirano indietro.

12 ottobre ore 18 | Casa del Cinema

CON IL MARE NEGLI OCCHI

di Paolo Magris, Italia, 2021, 71’

Cast: Yasmin Karam, Tommaso Sculin, Cinzia Calizzi, Paola Proto, Giulia Francis, Antonio Assisi, Giada Giaquinta, Michela De Franco, Gaetano Zizza, Simone Sette

Una ragazza calabrese appena tornata da Gorizia racconta a un’amica il suo viaggio: a guidarla verso il Friuli-Venezia Giulia è stato il folgorante incontro con la poesia e la letteratura di un certo Carlo Michelstaedter, filosofo e scrittore morto giovanissimo nel 1910. Qual è stato il motivo della sua tragica fine? E a chi appartiene quella strana ma familiare figura, intravista sulla spiaggia proprio alla fine del racconto di viaggio?

12 ottobre ore 21 | MAXXI

IONOI

di Nico Vascellari, Italia, 2021, 88’

Cast: Nico Vascellari, Nicoló Fortuni, Giulio Tami, Giuseppe Petrelli, Giulia Formica, Davide Martella Dal 26 marzo al 14 aprile 2021, nei giorni in cui il lockdown italiano imposto dalla pandemia di Covid- 19 diventava più severo, la band dei Ninos Du Brasil è stata in tour facendo tappa ogni giorno in una casa diversa. Le esibizioni si sono svolte all’interno di contesti domestici, nel rispetto delle direttive nazionali, e hanno avuto per pubblico solo le persone che abitavano quelle case: 20 show, 20 giorni, 20 case diverse nelle 20 regioni d’Italia.

12 ottobre ore 21 | Casa del Cinema

NOTTI IN BIANCO E BACI A COLAZIONE

di Francesco Mandelli, Italia, Francia, 2021, 90’

Cast: Alessio Vassallo, Ilaria Spada, Giordano De Piano, Tess Masazza, Niccolò Senni, Enzo Garinei, Michael Ounsa, Daniela Amato, Claudia Guidi, Priscilla Pagliaricci

Una commedia famigliare che racconta la paternità in chiave originale e ironica. Matteo e Paola sono una coppia di giovani genitori: hanno tre figlie, tre cani e due carriere da mandare avanti. Divisi tra il cercare di essere bravi genitori e l’inseguire le proprie aspirazioni professionali, i due protagonisti rappresentano l’Italia di oggi.

13 ottobre ore 21 | Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica

IO SONO BABBO NATALE

di Edoardo Falcone, Italia, 2021, 95’

Cast: Marco Giallini, Gigi Proietti, Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Simone Colombari, Daniele Pecci Ettore è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola, un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha un’incredibile rivelazione da fare: sono Babbo Natale! Ma sarà davvero lui?

ALTRI EVENTI DELLA FESTA

MOSTRE, INSTALLAZIONI, VISIONI

MOSTRA “DIECI ANNI DELLA PROFEZIA DI ZEROCALCARE”

14 – 24 ottobre ore 10-18 | Foyer Sinopoli (Auditorium Parco della Musica)

Dieci anni di carriera editoriale, dodici libri e una serie animata: Zerocalcare non è stato fermo un attimo, da quando ha fatto capolino sulla scena editoriale nel 2011. Ma come è cominciata la sua inarrestabile ascesa? Con un libro scritto per se stesso, per ricordare le emozioni legate alla perdita di una cara amica. Quel libro, “La profezia dell’armadillo”, è un best seller da un decennio. È proprio dalle sue pagine che parte questa mostra, una retrospettiva attraverso alcune delle tavole più significative della produzione dell’autore di Rebibbia – tratte dal suo popolarissimo blog a fumetti, o da titoli ormai classici come Dimentica il mio nome e Kobane Calling – fino ad arrivare ai fotogrammi di Strappare lungo i bordi, il suo primo progetto animato.

MOSTRA “AFGHANA”. REPORTAGE DAL CENTRO DI MATERNITÀ DI EMERGENCY NELLA VALLE DEL P ANJSHIR

14 – 24 ottobre ore 10-18 | Foyer Petrassi (Auditorium Parco della Musica)

La mostra fotografica AFGHANA di Laura Salvinelli documenta quella che a molti era sembrata «una pazzia», ovvero la scelta di EMERGENCY di dare vita a un centro di maternità nell’isolata Valle del Panjshir. Avviato nel 2003, il Centro si è dimostrato una struttura necessaria e fondamentale per la salute materno-infantile dell’area, offrendo gratuitamente assistenza ginecologica, ostetrica e neonatale in un Paese dove la mortalità materna è 99 volte più alta di quella registrata in Italia e il tasso di mortalità infantile è 47 volte più alto. L’importanza del Centro non riguarda soltanto la prevenzione e l’assistenza sanitaria: la maternità di Anabah è anche un polo formativo per il personale afghano, tutto al femminile. Il lavoro di Laura Salvinelli, realizzato nel 2019, ci conduce in un’oasi protetta di donne per le donne. Qui lo staff locale e le pazienti possono dedicarsi a sé: le prime trovano nello studio e nel lavoro un’autostima insperata nonché un importante ruolo sociale; mentre le seconde, libere dalle pressioni esterne (i parenti non sono ammessi), vivono un momento di libertà inaspettata. All’esterno le carcasse dei carri armati testimoniano una guerra senza fine. Il percorso della mostra ci accompagna nel buio della sala parto: le luci di taglio ne svelano man mano i dettagli, fino alla danza finale del nuovo nato. Cosa rimarrà di tutto questo ora che i talebani hanno riconquistato il potere? Per ora EMERGENCY non lascia l’Afghanistan, ma cosa accadrà alle donne afghane dello staff? Potranno continuare a lavorare? L’appello della Ong a «non abbassare l’attenzione mediatica e politica su quello che sta accadendo» va sostenuto. Così avrebbe voluto Gino Strada. Fotografie: Laura Salvinelli | Testi e cura: Virginia Vicario | Catalogo: Treccani

IL MARCHESE DEL GRILLO 40°. I QUADRI DI ENRICO APPETITO

13 ottobre – 10 novembre ore 10-20 | Casa del Cinema (Spazi Sergio Amidei e Cesare Zavattini)

Il Marchese del Grillo di Mario Monicelli con Alberto Sordi festeggia i quarant’anni dalla sua uscita. Una mostra di sessanta foto inedite di Enrico Appetito, “I quadri di Appetito”, come li chiamava Sordi, saranno esposti negli spazi Sergio Amidei e Cesare Zavattini della Casa del Cinema. L’inaugurazione della mostra si terrà mercoledì 13 ottobre alle ore 17 presso la Casa del Cinema e alle 18, nella sala Kodak, verrà presentato il libro “S’è svejatooo! Ricciotto racconta Il marchese del Grillo”, un reading del libro di Giorgio Gobbi, il Ricciotto del film.

SEBASTIÃO SALGADO IN MOSTRA

29 settembre – 20 ottobre ore 10-20 | Hotel De Russie (Via del Babuino, 9)

“Dalla mia terra alla Terra”, questo il nome della mostra che presenta una selezione di diciassette opere di Sebastião Salgado presso la Sala Diaghilev dell’Hotel de Russie, del gruppo Rocco Forte Hotels, in collaborazione con la casa editrice Contrasto e Alessia Paladini Gallery. Le fotografie comprendono anche una piccola selezione della mostra “Sebastião Salgado. Amazônia” che sarà esposta al MAXXI a partire dal primo ottobre e curata da Lélia Wanick Salgado, moglie e compagna di viaggio e di vita del grande fotografo.

VRE – VIRTUAL REALITY EXPERIENCE, EXTENDED EDITION

14 -16 ottobre ore 10 – 23 | Mattatoio di Roma (Piazza Orazio Giustiniani, 4)

Il primo festival italiano interamente dedicato alle esperienze immersive (Cinema VR, VR Exhibition, XR Arts & Gamification). Il programma 2021 presenta 30 progetti XR nella main location e nei Satellite Venues (Museo Nazionale del Cinema Torino, Laboratorio Aperto Modena, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Milano, MEET – Digital Culture Center Milano, Cantieri Culturali alla Zisa Palermo) con l’obiettivo di promuovere e far conoscere al grande pubblico la tecnologia VR e l’impatto nelle Arti, nella Cultura, nella Valorizzazione del Patrimonio Culturale, nella Scienza e Medicina, nel Learning, nell’Industry. VRE21 mantiene la formula ibrida: Official Selection XR in presenza e on line su Piattaforma VeeR, XR Art Performance a Villa Maraini, Roma, Talk in presenza e streaming. Accesso gratuito con prenotazione. Info: www.vrefest.com | segreteria@vrefest.com