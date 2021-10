Windows 11 è già disponibile per il download, con un giorno d’anticipo

Windows 11 è ufficialmente disponibile per il download. Ecco come verificare la compatibilità del vostro computer e dove acquistare un PC con Windows 11.

Windows 11 è disponibile per l’installazione con un giorno di anticipo. Microsoft ha condiviso alcuni video sul nuovo sistema operativo, incluso un tutorial che spiega tutti i passaggi necessari per scaricare Windows 11.

Il passaggio da Windows 10 a Windows 11 è completamente gratuito, ma l’utente dovrà premurarsi di verificare che il computer rispetti tutti i requisiti di sistema. È necessario avere un processore da almeno 1GHz, 2 Core e 64 bit e 4GB di Ram. Il requisito potenzialmente più stringente – e su cui bisogna fare attenzione – è dato dal TPM: Windows 11 chiede TPM 2.0.

In caso non si rispettino tutti i requisiti, è comunque possibile forzare il download scaricando la ISO del sistema operativo. L’operazione non dovrebbe dare grossissimi problemi, se si possiede una macchina non troppo datata, ma è comunque consigliabile fare molta attenzione ed eventualmente consultarsi con un esperto.

Ricordiamo che se avete dei dubbi, potrete sempre verificare la compatibilità del vostro computer con Windows 11 usando una comoda app creata ad hoc: Controllo Integrità del PC.

Nel frattempo, i principali store di elettronica hanno iniziato a vendere alcuni laptop e destkop con pre-installato Windows 11. Basta dare un occhio ai cataloghi di Mediaworld, Euronics e Amazon.