IGTV cambia nome e diventa Instagram TV

Instagram ha deciso di cambiare rotta con IGTV, che come confermato non è riuscita a colpire nel segno nel modo in cui la compagnia avrebbe immaginato, ed ha ufficialmente cambiato anche nome. Questa è infatti nota ora come Instagram TV, e non avrà più lo stesso formato che ha presentato fino a oggi, forse per la felicità di molti utenti. C’è da specificare infatti che non risulterà più necessario uscire dall’applicazione al fine di vedere i video della piattaforma, e che la durata di 60 minuti esclusiva per i filmati di IGTV è ora aperta a tutti i video del feed principale.

Una spokeperson della compagnia, stando a quanto riportato sulle pagine di The Verge, ha specificato che l’app di Instagram TV, precedentemente nota come IGTV, resta pensata per accogliere le persone che vogliono esclusivamente guardare video. Questa è stata introdotta nel 2018, ma non è riuscita fino a oggi a competere all’effettivo con YouTube, considerando anche il successo che TikTok ha avuto nel corso degli anni, e che la compagnia ha puntato in seguito sui Reels e sulle altre sue piattaforme per quest’obiettivo.

Tuttavia, ciò non vuol dire che la nuova vita di IGTV non porterà ottimi risultati, e serve invece specificare che il colosso sembra pronto a supportare la piattaforma appena rinominata con i suoi mezzi, e che probabilmente avremo modo di scoprire ulteriori novità in merito a questa nel corso dei prossimi mesi. Mentre i Reels sono pensati per filmati molto brevi, l’obiettivo di Instagram TV rimane quello di occuparsi dei video dalla durata standard.

Per il momento quindi, è bene confermare che il cambio di nome non ha in alcun modo portato Instagram a voler abbandonare il progetto, e che anzi potremo forse vederne presto delle belle, mentre ovviamente tutte le altre feature dell’app principale continueranno a essere supportate.