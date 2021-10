Exynos 2200: il SoC porterà il Ray Tracing su mobile?

Il mondo del Ray Tracing continua da tempo a evolversi su PC e console grazie ai principali produttori di componenti, e alle compagnie che con i propri software (fra cui principalmente giochi) permettono l’utilizzo della funzionalità in questione. Il tutto richiede ingente potenza di calcolo, e non si tratta di una tecnologia facile da gestire ancora al giorno d’oggi, ma sembra che la strada su mobile possa presto iniziare a essere spianata, almeno grazie alla collaborazione fra Samsung e AMD.

La compagnia coreana ha confermato l’arrivo di un chip Exynos in collaborazione con AMD, che avrebbe infatti incluso una scheda video della compagnia al suo interno, e un nuovo leak ha parlato della possibilità che questo permetta l’utilizzo del Ray Tracing. Il tutto è stato postato sulla piattaforma Weibo, social network cinese che spesso fornisce novità prima che queste vengano confermate, abbiamo a che fare questa volta con un’immagine che parla di come il “Ray Tracing porti le immagini in vita”, che vi alleghiamo qui di seguito.

All’effettivo, non sappiamo se la pubblicità in questione stia davvero suggerendo l’arrivo del Ray Tracing sin da subito, e c’è anche da specificare che per i giochi mobile questo non può ovviamente avere la stessa importanza ed efficacia rispetto ai classici titoli per PC e console, e che inoltre lo stesso richiederebbe supporto da parte delle software house.

La tecnologia permette il render delle luci in tempo reale, il che – pur costando molta potenza a causa dell’intelligenza artificiale – è in grado di creare ambienti e scene decisamente più realistiche, le quali hanno tutt’un altro impatto quando la feature viene sfruttata al meglio dalle compagnie per i propri titoli. Staremo a vedere se il debutto su mobile è davvero vicino come sembra solo in seguito a delle conferme da parte di Samsung, che speriamo non si facciano attendere molto.