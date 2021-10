Apple dà il via a un programma di insegnamento per la programmazione dalle elementari

Apple ha deciso di dare il via a un'iniziativa davvero interessante, che punta a rendere la programmazione semplice anche per dei giovanissimi delle elementari.

Come riportato dalle pagine di 9to5Mac, Apple ha lanciato un’iniziativa dedicata alle scuole elementari che punta a far imparare ai giovanissimi le basi della programmazione e del design delle app. Parliamo di una guida che che punta a migliorare le potenzialità degli studenti dalle prime scuole fino al college, e permette agli insegnanti di accedere all’attività inclusiva di App Design per introdurre gli allievi al mondo dello sviluppo.

“La codifica e il design delle app sono alfabetizzazioni essenziali, queste abilità aiutano gli studenti a pensare in maniera critica e creativa, indipendentemente dal fatto che diventeranno sviluppatori di applicazioni,” ha dichiarato Susan Prescott, vice presidente dell’Education and Enterprise Marketing di Apple. “Apple ora offre risorse per la codifica per allievi dalle elementari al college, e li sfida a creare app incredibili che siano incluse e accessibili per gli utenti. Le nostre risorse e il supporto per gli educatori sono pensate al fine di preparare gli studenti a essere gli innovatori del domani, indipendentemente dal fatto che abbiano appena iniziato o si stiano preparando a preparare le loro prime applicazioni”.

Come spiegato dal colosso di Cupertino, attraverso attività come queste è possibile raggiungere molti altri obiettivi, fra cui ad esempio la possibilità di portare i ragazzi a scoprire, imparare e discutere di concetti chiave, anche per quel che riguarda ulteriori discipline.

La compagnia ha reso disponibile gratuitamente sul suo sito ufficiale il programma in questione, che può essere scaricato da famiglie e insegnanti per perseguire i nobili obiettivi dell’azienda, e spingere i ragazzi verso questo settore sin da quando sono piccoli, anche se non si tratterà del loro futuro. Staremo a vedere quanto l’iniziativa verrà supportata, ma c’è da dire che questa avrà sicuramente modo di far appassionare moltissimi studenti a una materia del tutto nuova per loro.