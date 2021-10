Android 12: ecco tutti i device pronti per l’update

Scopriamo tutti i dispositivi che riceveranno come confermato l'update ad Android 12, almeno per quel che concerne le principali aziende del mercato mobile.

Android 12 è finalmente arrivato, ma c’è da dire che ovviamente non tutti i dispositivi presenti sul mercato hanno modo di essere aggiornati con la nuova versione dell’OS, per quel che concerne tutte le aziende del mercato. Solo i dispositivi più recenti hanno modo di sfruttare le potenzialità che Android 12 introduce, e per fortuna grazie alle comunicazioni delle varie aziende chiarezza è stata fatta, visto che i consumatori possono ora scoprire se il loro device si aggiornerà con facilità.

In questo articolo vogliamo fornirvi una lista precisa di tutti i device in questione, riportata sulle pagine di Gizmochina, che include tutti i dispositivi delle principali compagnie del settore: Google, Xiaomi, OnePlus e Oppo, a cui manca il nuovo Tecno Camon 17. C’è da specificare che purtroppo Samsung non ha ancora fatto luce sulla questione, e nonostante siano presenti alcuni dispositivi che con ottime possibilità verranno aggiornati, dovremo aspettare notizie dalla compagnia in merito alla questione prima che il tutto sia certo.

Vi lasciamo quindi qui di seguito alla lista di tutti i device che sono in grado di supportare Android 12:

Google

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Xiaomi

Xiaomi MIX 4

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Pad 5 / Pad 5 Pro / Pad 5 Pro 5G

Mi 11 Lite 4G / 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Mi 10 / 10 Pro / 10 Ultra / 10 Lite 5G

Mi 10T / 10T Pro / Redmi K30S Ultra

Mi 10i / 10T Lite / Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30 Pro / Zoom / Poco F2 Pro

Redmi K30 5G / 5G Racing / K30i 5G

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro / Pro Max /

Redmi 10 5G

Redmi 10T

Redmi Note 8 (2021)

POCO X3 Pro

POCO F3 GT / Redmi K40 Gaming

POCO M3 Pro 5G

OnePlus

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord

OnePlus Nord CE

Oppo

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3 Pro Mors Exploration Edition

Oppo Find X3 OnePlus 9 Pro 5G

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition

Oppo Find X2 Find X2 League of Legends S10 Limited Edition

Oppo Reno6 Pro+ 5G

Oppo Reno6 Pro+ 5G Detective Conon

Oppo Reno6 Pro 5G

Oppo Reno6 5G Limited Edition

Oppo Ace2

Oppo Ace2 EVA Limited Edition

Oppo RenoS Pro+ 5G

Oppo RenoS Pro+ Artist Limited Edition 5G

Oppo RenoS Pro 5G

Oppo RenoS 5G

Oppo Reno5

Oppo K 5G

Oppo K9 5G

Oppo A95 5G

Oppo A93 5G

Oppo Reno Ace

Oppo Reno Ace Gundam Edition

Oppo Reno 10x zoom version

Oppo Reno Barcelona Custom Edition

Oppo Reno4 Pro 5G

Oppo Reno4 Pro 5G 2020 Summer Custom

Oppo Reno4 Pro 5G Artist Limited Edition

Oppo Reno4 5G Edition

Oppo Reno4 SE 5G

Oppo Reno3 Pro 5G

Oppo Reno3 Pro 5G Classic Blue Custom

Oppo Reno3 5G Edition

Oppo Reno3 vitality version

Oppo K9 Pro 5G

Oppo K7

Oppo K7x

Oppo A93s 5G

Oppo A92s 5G

Oppo A72 5G

Oppo A55 5G

Oppo A53 5G

Staremo a vedere se ulteriori novità verranno confermate nel corso dei prossimi mesi, e restiamo in attesa di scoprire tutte le novità di Samsung in merito alla questione, che speriamo non si facciano attendere molto.