WhatsApp, Facebook e Instagram non funzionano il 4 ottobre

Come confermato ufficialmente, WhatsApp, Facebook e Instagram non sono attualmente funzionanti dalle 17:45 circa del 4 ottobre 2021.

Sono ormai passati diversi minuti da quanto WhatsApp, Facebook e Instagram risultano offline per gli utenti. Da un momento all’altro, i servizi targati Facebook hanno smesso di funzionare in tutto il mondo, probabilmente per via di alcuni problemi che hanno afflitto le infrastrutture della compagnia tech. Attualmente, il tutto non è ancora risolto, e gli utenti non hanno quindi modo di sfruttare le piattaforme come di consueto.

Nel momento in cui si prova a mandare un messaggio su WhatsApp, si nota come la piattaforma non comunichi in alcun modo con gli altri utenti, e per chi sfrutta le potenzialità di WhatsApp Web viene invece chiesta all’infinito una riconnessione, che ovviamente non porterà a nulla fino a che il colosso non avrà sistemato il problema una volta per tutte, e gli accessi verranno ristabiliti per gli utenti.

Per quel che concerne Facebook e Instagram, attualmente risulta impossibile anche solo provare a effettuare il login nelle app o su desktop, visto che ogni connessione dà vita a caricamenti infiniti che non portano a nulla, con il tutto che vale ovviamente anche per Messenger. Non risulta quindi possibile comunicare con gli altri utenti e inviare contenuti, come anche postare e controllare la propria bacheca per vedere le novità.

Dalle 18:00 circa del 4 ottobre, alcuni utenti hanno avuto modo di riconnettersi per brevi istanti ai 3 servizi targati Facebook, ma purtroppo il problema non è ancora risolto, e siamo quindi in attesa di un fix da parte della compagnia che possa tranquillizzare i membri della community di ogni paese, visto che come detto il problema non riguarda solamente l’Italia.

Generalmente non è necessario molto tempo prima che l’azienda riesca a sistemare crash del genere, avvenuti diverse volte in passate, e possiamo quindi aspettarci una soluzione alquanto repentina da parte del colosso, che sta sicuramente lavorando per stabilizzare la situazione.