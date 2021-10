Nokia T20: leakata una foto del tablet?

Una foto leakata in rete potrebbe aver svelato in anteprima il nuovo tablet Nokia T20, il quale dovrebbe essere invece presentato nella giornata del 6 ottobre.

Sembra che fra pochissimo tempo avremo modo di scoprire diversi dettagli in merito al nuovo tablet targato Nokia. Pare infatti che nella giornata del 6 ottobre Nokia Mobile presenterà al mondo il dispositivo in questione, e come riportano le pagine di Gizmochina, il sito vietnamese Zingnews.vn ha svelato in anteprima alcuni possibili dettagli. Ovviamente, trattandosi di un leak è bene non prendere per il momento il tutto come certo, fino a che la compagnia non avrà fatto chiarezza attraverso il suo annuncio ufficiale, considerando anche che la fonte è stata del tutto rimossa.

Parliamo di un’immagine emersa in rete, stando alla quale il Nokia T20 avrà il bottone di accensione e una griglia audio posti nell’angolo superiore. Si nota una camera interna per i selfie, come la presenza di un jack audio da 3,5 mm. Stando alla foto il retro offrirà solamente un sensore accompagnato da un LED Flash.

Considerando quanto emerso nelle scorse settimane, dovremmo avere a che fare con un dispositivo che gira su Android 11, con un SoC Unisoc che potrebbe essere il T610, T618 o T700. Sembra che il device offrirà 4 GB di RAM e 64 GB per l’archiviazione interna, con supporto alla ricarica da 10 W, mentre non è ancora chiaro quanto la batteria potrà in realtà essere capiente.

Sembra che verrà rilasciata una versione con solo Wi-Fi e una che include anche il 4G, con prezzi che al cambio attuale dovrebbero aggirarsi sopra i 200€. Sappiamo che la compagnia avrà modo di presentare alcune novità nella giornata del 6 ottobre, e possiamo quindi aspettarci senza dubbio informazioni in merito al dispositivo, o che almeno chiarezza sia fatta, e ci sia quindi modo di parlare all’effettivo del chiacchierato T20 anche nel caso in cui si tratti di un altro tipo di articolo.