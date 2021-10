iPhone 13 Pro è più costoso dell’iPhone 12 Pro per Apple, ma ha lo stesso prezzo

Lo scorso mese la compagnia ha svelato al mondo la serie degli iPhone 13, presentando nel corso del suo evento dedicato tutti i dettagli in merito ai dispositivi, con anche novità per quel che concerne altri prodotti della compagnia. Molti device sono già arrivati nelle case degli utenti, e il miglioramento di diverse funzionalità rispetto alla scorsa serie è più che palese, ma stando a un’analisi c’è anche un altro dettaglio che gli utenti non hanno sicuramente avuto modo di notare.

Parliamo di informazioni emerse grazie alle pagine di TechInsights, e riportate da Gizmochina, le quali hanno approfondito le specifiche interne dei device. Per quel che concerne gli iPhone 13 Pro, troviamo 6 GB di RAM LPDDR4X RAM, con la GPU che sembra essere la stessa rispetto allo scorso anno. Anche la fotocamera è migliorata, e con gli A15 Bionic e gli schermi ProMotion da 120 Hz a chiudere la serie di implementazioni sembra proprio che i dispositivi abbiano avuto un costo maggiore per il colosso di Cupertino.

Parliamo nello specifico di 570$ a modello, 22$ in più rispetto ai 548$ per gli iPhone 12 Pro, i quali tuttavia non hanno portato a un aumento di prezzo dei dispositivi per i clienti finali. Si tratta quindi di una buona notizia per i fan, che hanno modo di mettere mano sui telefoni dovendo sopportare un esborso economico identico a quello dello scorso anno, nonostante siano presenti diversi miglioramenti piuttosto palesi.

Ovviamente, anche trovandoci di fronte a componenti indubbiamente migliori, specialmente per quel che concerne il SoC, c’è da specificare che è normale che Apple abbia avuto modo di migliorare la propria linea produttiva fra un anno e l’altro. Quindi, il costo non tende ovviamente a lievitare anche in presenza di molteplici migliorie per i device, considerando anche il naturare abbassamento dei prezzi dei materiali.