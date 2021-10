Belgravia: lo special di Sky sulla nuova serie in onda dal 6 ottobre

Belgravia, ambientata nell'omonimo quartiere di Londra, arriva su Sky Serie (e Now TV) dal 6 ottobre: ecco un lungo special in attesa dell'uscita.

Prende il nome dal quartiere di Londra omonimo Belgravia, serie in sei episodi ambientata nel XIX secolo e basata sull’omonimo romanzo del 2016 di Julian Fellowes, autore anche del celebre Downton Abbey: in arrivo su Sky Serie dal 6 ottobre dalle 21.15 e in streaming su Now, sta facendo molto parlare gli appassionati di drammi in costume, che possono ora gustarsi una lunga preview con tanto di dietro le quinte in un nuovo video pubblicato da Sky.

Tra arrampicatori sociali, pregiudizi e ambizioni, nei corridoi e nei salotti dei più bei palazzi di Londra nell’800, va in scena il confronto tra classi: arrembante l’una, profondamente ancorata alle sue tradizioni e ben poco disposta a lasciare spazio al nuovo l’altra.

Diretta da John Alexander (Ragione e Sentimento), la serie vede nel cast Tamsin Greig, Philip Glenister, Harriet Walter, Alice Eve, Tara Fitzgerald, Ella Purnell, Richard Goulding, James Fleet, Adam James, Tom Wilkinson, Diana Hardcastle, Paul Ritter, Saskia Reeves e Jack Bardoe.

Questa la sinossi ufficiale:

1815, la notte tra il 15 e il 16 giugno, Bruxelles. Al ballo organizzato dalla Duchessa di Richmond per il Duca di Wellington alla vigilia della Battaglia di Quatre-Bras, dunque due giorni prima della famigerata Battaglia di Waterloo, sono presenti anche James e Anne Trenchard, che vivono agiatamente grazie ai profitti della loro impresa in ambito commerciale. Sophia, la figlia della coppia, cattura l’attenzione di Edmund Bellasis, l’erede di una delle famiglie più ricche e degne di nota di tutta l’Inghilterra. Ventisei anni dopo, quando le due famiglie vivono ormai nell’elegante quartiere londinese di Belgravia, gli eventi e i segreti di quel ballo tornano a galla, con tutte le conseguenze del caso…

