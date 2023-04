The Portable Door: trailer del film fantasy originale Sky in onda questa sera

Arriva questa sera, in prima tv assoluta, The Portable Door, avventura fantasy originale Sky con Sam Neill e Christoph Waltz.

Arriva in esclusiva anteprima assoluta su Sky, questa sera, il film targato Sky Original The Portable Door, divertente avventura fantasy con il plurinominato ai Golden Globe Sam Neill e il due volte premio Oscar Christoph Waltz: l’appuntamento è alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW oppure on demand. Diretto da Jeffrey Walker, The Portable Door è un adattamento della popolare serie fantasy in sette romanzi di Tom Holt e vede nel cast oltre a Sam Neill e Christoph Waltz anche Patrick Gibson, Sophie Wilde, Miranda Otto, Chris Pang, Jessica De Gouw, Rachel House, Arka Das e Damon Herriman.

Sinossi:

The Portable Door racconta la storia di Paul Carpenter (Patrick Gibson) e Sophie Pettingel (Sophie Wilde), due modesti tirocinanti che iniziano a lavorare presso una misteriosa azienda londinese, la J.W. Wells & Co. Ben presto però si rendono conto che i loro datori di lavoro sono tutt’altro che convenzionali. I carismatici criminali Humphrey Wells (Christoph Waltz), amministratore delegato dell’azienda, e Dennis Tanner (Sam Neill) stanno sconvolgendo il mondo della magia, portando le moderne strategie aziendali nelle antiche pratiche magiche. Paul e Sophie scoprono quindi la reale agenda della vasta società in cui lavorano.

