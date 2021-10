Office 2021: Microsoft svela prezzi e dettagli

Non è passato molto da quando Microsoft ha confermato che i costi per il pacchetto Office sarebbero aumentati (trovate tutti i dettagli all’interno di questo approfondimento dedicato), ma non abbiamo in seguito avuto più notizie in merito alle novità che questo avrebbe incluso e anche all’effettiva entità dell’aumento di prezzo. La nuova versione di Office, parliamo della 2021, arriverà nella giornata del 5 ottobre, proprio la stessa data in cui il processo di rilascio dedicato a Windows 11 avrà inizio, e finalmente abbiamo potuto scoprire con qualche giorno di anticipo tutti i dettagli.

Nella sua pagina di supporto dedicata, la compagnia ha approfondito singolarmente tutte le aggiunte e i cambiamenti, che ovviamente riguardano sia le versioni Windows del pacchetto che quelle Mac, potete accedervi attraverso il seguente link. Per quel che riguarda i miglioramenti più importanti, il colosso di Redmond si è concentrato in particolar modo sull’implementazione dei file condivisi per migliorare le possibilità dello smart working grazie ai propri strumenti, ma non sono mancate anche diverse feature pronte a rendere i programmi più utili.

È stato confermato un aumento della velocità e un miglioramento della stabilità per pressoché tutti i software, il che permetterà quindi agli utenti che posseggono macchine meno performanti di riuscire comunque a sfruttare le potenzialità di Office 2021, quanto questo verrà rilasciato fra solamente due giorni.

Passando ai prezzi, viene specificato che Office Home & Student 2021 costerà un totale di 149,99$ annuali, includendo Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Teams. Per quel che riguarda Office Home & Business 2021 si sale a un prezzo di 249,99$, questo aggiunge al tutto anche Outlook e permette di utilizzare il pacchetto in ambienti aziendali. Staremo a vedere in che modo Office 2021 si presenterà al day one, sperando che tutti i miglioramenti possano davvero risultare efficaci per coloro sfrutteranno le potenzialità nel corso dei prossimi mesi.