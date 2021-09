Microsoft Office 2021 ha una data d’uscita ad ottobre ufficiale

Microsoft ha annunciato la data di lancio della nuova versione di Office non in abbonamento, ed è per fortuna particolarmente vicina. Office 2021, come confermato da parte del colosso di Redmond, arriverà nelle case degli utenti esattamente il 5 ottobre 2021, mentre l’update del Microsoft Office Long Term Servicing Channel per Windows e Mac è già disponibile da oggi. Parliamo in questo caso di un servizio per business che non varia di mese in mese, risultando quindi più stabile per le imprese. Microsoft ha confermato che continuerà a supportarlo per 5 anni, spiegando che nel futuro lancerà una nuova versione.

Di seguito i cambiamenti svelati da parte dell’azienda per il suo canale a lungo termine, che dovrebbero arrivare anche per Office 2021:

Line Focus – Modalità di lettura che rimuove le distrazioni e permette di muoversi nei documenti rigo per rigo

– Modalità di lettura che rimuove le distrazioni e permette di muoversi nei documenti rigo per rigo Funzione XLOOKUP – Aiuta a trovare informazioni su una tabella o riga per riga nei fogli di Excel

– Aiuta a trovare informazioni su una tabella o riga per riga nei fogli di Excel Supporto agli array dinamici – Nuova funzione di Excel che sfrutta gli array dinamici

– Nuova funzione di Excel che sfrutta gli array dinamici Dark mode – Tutte le app del pacchetto Office supporteranno la Dark Mode

Nonostante il lieto annuncio e le novità in questione, Microsoft continua a suggerire il suo servizio 365, al quale attualmente sono iscritti oltre 300 milioni di utenti. C’è da considerare che il prezzo salirà come confermato a marzo del 2022, e parlando di questo, non abbiamo ancora dettagli più precisi in merito a Office 2021, che sicuramente verranno annunciati molto presto da parte della compagnia.

La data di lancio della nuova versione del pacchetto del colosso di Redmond potrebbe tornare a molti familiare, visto che anche Windows 11 arriverà per gli utenti nella giornata del 5 ottobre 2021. Staremo a vedere quali saranno le novità di cui la compagnia parlerà nel corso dei prossimi giorni e che verranno aggiunte all’interno di Office 2021.