iPad Air 2022: possibile dietrofront di Apple, niente schermi OLED?

Stando a dei recenti report, pare che Apple abbia deciso per il momento di non utilizzare degli schermi OLED per i suoi iPad Air in arrivo nel 2022.

Sembra che Apple potrebbe aver cancellato dei piani per quel che concerne gli schermi dei suoi dispositivi. Si era parlato da tempo di come il colosso di Cupertino avesse intenzione di fornire un display OLED per gli iPad Air già nel corso del 2022, in quanto i tempi potevano finalmente risultare maturi, ma purtroppo per il momento ci sono pessime notizie in merito. Il noto analista Ming-Chi Kuo ha infatti parlato della questione, come evidenziato da una nota per gli investitori ottenuta da MacRumors.

Stando a quanto emerso, anche se non abbiamo ovviamente a che fare con informazioni ufficiali, sembra che i piani siano ormai slittati, e che per via di costi e performance gli iPad Air non si presenteranno con uno schermo OLED. Considerando la dichiarazione di Kuo tuttavia, l’iPad Pro da 11 pollici, come detto in passato, verrà equipaggiato con pannelli di questo tipo, e si tratterà di uno dei punti focali per la compagnia per quel che concerne la nuova serie.

Secondo Kuo, fra i motivi legati alla cancellazione degli iPad Air con schermo OLED ci sono anche le vendite dell’iPad Pro da 11 pollici, che presenta invece un display mini-LED. Pare comunque che la compagnia non voglia di certo fermarsi in seguito a questa decisione, e che stia continuando il suo processo di ricerca e sviluppo al fine di garantire le migliori tecnologie per le sue nuove linee di iPad.

Staremo a vedere se quanto emerso risulterà vero solamente nel corso dei prossimi mesi, quando Apple avrà modo di parlare dei suoi prodotti per il 2022. Per il momento, si continua a chiacchierare di un imminente evento che potrebbe avere luogo già nel mese di dicembre, almeno stando a diversi report, vi abbiamo parlato del tutto in questo approfondimento.