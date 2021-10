Intel Core Alder Lake: Amazon ha leakato i prezzi delle CPU?

Siamo ancora in attesa di conoscere tutti i dettagli in merito ai nuovi Intel di dodicesima generazione, e mentre diversi leak parlano dei processori della compagnia, e non mancano dettagli sulle nuove schede video Alchemist (trovate a questo link i dettagli sul possibile design), Amazon Olanda potrebbe aver fatto chiarezza sulla questione. Nello specifico, pare che la piattaforma abbia svelato dettagli in merito a 3 dei modelli presenti per la serie, che in seguito all’annuncio ufficiale del tutto potrebbero ovviamente essere accompagnati da ulteriori gioiellini.

Per quel che concerne il migliore, l’Intel Core i9-12900K viene indicato a un prezzo di 847€ con il 21% di IVA, l’i7 12700K a 641€ e l’i5 12600K a 324€, anche in questo caso con un’iva del 21%. Non parliamo dei modelli KF, in quanto questi dovrebbero essere i prezzi delle versioni con scheda video, e considerando le cifre in euro, come anche la presenza di IVA simile alla nostra, possiamo aspettarci valori bene o male uguali anche per quel che riguarda il mercato italiano.

Parlando delle prestazioni, vengono indicate clock di 3,2 GHz per il 12900K, di 3,6GHz per il 12700K e di 3,7 GHz per il 12600K, ma c’è da dire – come riportano anche le pagine di Videocardz – che questi valori nello specifico potrebbero essere errati, considerando che non combaciano con i rumor emersi nel corso delle ultime settimane.

Stando a quel che sappiamo, il lancio dovrebbe avvenire nella giornata del 4 novembre, e purtroppo le pagine di Amazon non forniscono ulteriori novità sulla questione, ma sembra che i tempi siano ormai quasi maturi, e quindi la compagnia avrà forse presto modo di fare chiarezza sulla sua prossima serie. Per il momento, non ci resta quindi che aspettare novità, che potrebbero tuttavia essere anticipate come avviene spesso per via di diversi retailer.