Intel ARC Alchemist: finestre di lancio e design svelati da un insider?

Sembra che il noto insider Moore's Law is Dead possa aver fatto chiarezza in merito al design e alla finestra di lancio delle GPU Intel ARC Alchemist.

Siamo ancora in attesa di scoprire maggior dettagli in merito alle Intel Arc Alchemist, schede video che nel corso dei prossimi mesi dovrebbero presentarsi con tutte le specifiche del caso. I leak non sono di certo mancati nelle ultime settimane, e anche se si parla per il momento di possibilità solamente per quel che concerne le performance emerse, questa volta abbiamo a che fare con dettagli relativi al design. L’utente Moore’s Law is Dead, in genere noto per i leak del mondo mobile, si è esposto infatti sulla questione in un video.

Il sistema di dissipazione mostrato dei render è simile a quello visto ad aprile, anche se questa volta è colorato di grigio, e ci presenta un design a doppia ventola con qualche RGB a colorare il tutto in prossimità delle pale. Il modello mostrato è il flagship basato su DG2-512, alimentabile con la combinazione 6 PIN + 2 PIN, il che dovrebbe fornire fino a 225 W di energia. Potete ammirare il video in cui il render viene presentato qui di seguito.

Stando a quanto dichiarato da Moore’s Law is Dead, la serie Alchemist arriverà nella prima parte dell’anno solamente per quel che concerne i modelli mobile, assieme alla serie di processori Alder Lake della compagnia. Per quanto riguarda invece i modelli dekstop, pare che toccherà aspettare qualche settimana in più, visto che l’insider ha parlato di un debutto nel secondo quarto del 2022, prima che la metà dell’anno sia arrivata quindi.

Vi abbiamo recentemente parlato di come il progetto targato Intel sembri davvero pieno di potenzialità, e infatti la compagnia ha da pochissimo siglato un accordo con Asus, GIGABYTE e MSI per le sue schede video, anche se non è chiaro di cosa le compagnie si occuperanno. Abbiamo approfondito la situazione all’interno di questo articolo dedicato.