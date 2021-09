Intel Alchemist: Asus, GIGABYTE e MSI siglano una partnership

Come confermato da parte della compagnia, Asus, GIGABYTE e MSI si sono unite al progetto di Intel Alchemist, anche se non abbiamo ancora dettagli precisi.

Nel nostro paese e non solo, visto che si tratta di un problema che affligge attualmente gli utenti in tutto il mondo, la situazione legata alle schede video non è particolarmente rosea. I problemi di scorte affliggono moltissimi utenti, e mentre AMD e NVIDIA fanno il possibile al fine di riuscire a soddisfare la richiesta globale dei suddetti prodotti, un nuovo competitor si sta gettando nel mercato, com’è ormai noto da diverso tempo. Parliamo di Intel, che sta lavorando alle sue nuove GPU Alchemist, e che avrà dalla sua parte diverse aziende pronte a collaborare.

Come confermato da Raja Koduri dell’azienda infatti, le Alchemist che arriveranno nel 2022 riceveranno supporto da parte di aziende come Asus, GIGABYTE e MSI, le quali hanno confermato una partnership ufficiale. Purtroppo, attualmente i dati relativi a questa non sono ancora chiari, e non sappiamo quindi nello specifico di cosa queste si occuperanno al fine di aiutare Intel nella produzione e commercializzazione dei suddetti prodotti.

C’è da specificare tuttavia che parliamo di produttori di terze parti che lavorano a stretto contatto con NVIDIA e AMD da moltissimo tempo, e di conseguenza è facile immaginare che le compagnie stiano pensando alle loro schede video custom con differenti dissipatori e velocità di clock, come avviene per ormai pressoché tutti i modelli che arrivano sul mercato.

Nonostante dei recenti report abbiano parlato in vari casi di dati piuttosto preoccupanti per quel che concerne le performance e i prezzi delle nuove GPU, siamo ancora in attesa di scoprire dettagli da parte dell’azienda in merito alla primissima serie. Vi abbiamo parlato all’interno di questo articolo dei dettagli relativi a Intel Arc, nuovo brand dell’azienda che ha fatto sbarcare il colosso tech all’interno del mondo delle schede video.