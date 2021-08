Intel Arc è il nuovo brand dell’azienda, primi dettagli sulle schede video

Intel ha ufficialmente fatto un passo avanti per quanto concerne la sua iniziativa di voler entrare nel mercato delle schede video per i consumatori. La compagnia ha infatti annunciato il brand Arc, ben diverso da Intel Ark con cui può essere facilmente confuso, in quanto questo riguarda infatti le schede high-end che arriveranno con il nome in codice Alchemist. Abbiamo nel mentre anche una finestra di lancio, che come confermato si tratta del Q1 2022, di conseguenza proprio fra pochissimi mesi.

Queste puntano ad arrivare sia per i sistemi fissi che per i notebook, proprio come avviene per i prodotti delle competitor AMD e NVIDIA. Nonostante non ci siano ancora dettagli precisi in merito ai modelli, le prime novità confermate risultano interessanti, e il breve video caricato dall’azienda mostra alcuni giochi dal grosso calibro che queste avranno modo di reggere.

Trovate qui di seguito la dichiarazione di Roger Chandler, Intel Vice President e general manager, Client Graphics Products and Solutions:

Oggi è un momento fondamentale per il percorso che abbiamo iniziato a intraprendere alcuni anni fa nel campo delle grafiche. Il lancio del brand Intel Arc e l’annuncio di future generazioni di hardware mostra il profondo e continuo impegno di Intel nei confronti dei gamer e dei creatori di contenuti di ogni parte del mondo. I nostri team stanno facendo un lavoro incredibile per assicurare che, quando questi prodotti saranno disponibili, il prossimo anno, Intel possa fornire esperienze di primo livello e senza difetti.

Fra le tecnologie che le schede video Intel Arc potranno gestire troviamo mesh shading, variable rate shading, video upscaling e Ray Tracing in tempo reale, come anche un super sampling che funzionerà grazie all’IA (forse in maniera simile a DLSS e FSR). Il pacchetto sembra già di per sé più che completo, e non ci resterà che scoprire quindi dettagli in merito ai singoli modelli.