I Giganti: foto e trailer dal film di Bonifacio Angius, dal 27 ottobre al cinema

Dopo essere stato presentato al Festival di Locarno arriva anche in sala il 27 ottobre I Giganti, film di Bonifacio Angius di cui vi mostriamo foto e trailer.

Una rimpatriata tra vecchi amici, una casa sperduta in una valle dimenticata dal mondo. E tanti ricordi, piombo, storie d’amore dall’abisso. Queste le premesse de I Giganti, film di Bonifacio Angius presentato in concorso allo scorso Festival di Locarno e ora in dirittura d’arrivo nei cinema, il 27 ottobre: ecco quindi le nuove foto ufficiali e il trailer.

I giganti è un flm di fantasmi, di perdenti, che cercano attraverso gesti maldestri di vivere ancora un attimo di leggerezza, per poter godere di una vita in cui nessuno di loro è riuscito a capire l’essenza di quel momento che si chiama, sempre con un certo timore, felicità. I giganti è un sogno perduto, un sogno di cinema dimenticato, che con tutta la mia forza ho tentato di far riaffiorare sullo schermo.

afferma il regista e autore, Bonifacio Angius.

Nel cast del film, oltre ad Angius, Stefano Deffenu, Michele Manca, Riccardo Bombagi e Stefano Manca.

