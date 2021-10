Cruel Intentions: in lavorazione una serie TV reboot

IMDb TV sta realizzando una serie TV reboot dedicata a Cruel Intentions, che sarà ambientata a Washington anziché a New York.

IMDb TV sta sviluppando una serie TV basata su Cruel Intentions che sarà ambientata a Washington e sarà realizzata da Phoebe Fisher e Sara Goodman, assieme a Sony Pictures Television, Amazon Studios e Original Film. Fisher lavorerà alla sceneggiatura del pilot, mentre Goodman farà da supervisore. Il duo di autori potrebbe scrivere insieme l’intera serie.

La serie TV reboot di Cruel Intentions avrà Neal H. Moritz di Original Film a fare da produttore esecutivo, assieme ad Andrea Iervolino e Monica Bacardi di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, ed a Bruce Mellon. La storia ambientata a Washington avrebbe una motivazione particolare, considerando che i protagonisti, in questo nuovo adattamento, cercheranno di sedurre la figlia del Vice presidente degli Stati Uniti.

Ricordiamo che Cruel Intentions, portato in Italia con il titolo Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi, è un film del 1999, tratto dal romanzo Le relazioni pericolose di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos. E mentre il romanzo è ambientato nella Francia del XVIII secolo, il film ha come scenario quello di un collegio dell’alta società newyorkese. Protagonisti del lungometraggio sono Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon e Selma Blair.

