Xiaomi POCO M4 Pro 5G anticipato da delle certificazioni?

Non è passato molto da quando il POCO M3 è arrivato sul mercato, parliamo di un device facente parte della serie di dispositivi Xiaomi in grado di offrire ottime performance a prezzi contenuti, ma sembra che un nuovo device stia per arrivare al fine di susseguirlo. Si parla nello specifico del POCO M4 Pro 5G, che dovrebbe essere forse preceduto da un POCO M4 standard, anche se per il momento ci troviamo nel campo della piena speculazione grazie ai leak.

Il tutto è stato riportato dalle pagine di GizChina, con informazioni ottenute da dei siti di certificazione, che dovrebbero aver svelato la presenza del dispositivo in questione, che dovrebbe avere come numero di modello 21091116AG. Stando a quel che si sappiamo in merito al POCO M4 Pro 5G, questo verrà spedito assieme a un caricabatterie veloce da 33 W, e si parla nello specifico anche della presenza di un SoC MediaTek, probabilmente Dimensity, al contrario del classico Snapdragon che era invece prevedibile.

Non è chiaro se il device verrà lanciato in tutti i paesi, o se resterà in qualche modo un’esclusiva cinese come avviene per determinati dispositivi targati Xiaomi. Stando a quanto emerso, dovrebbe trattarsi di un device di fascia media con supporto al 5G, e considerando le speculazioni di GizChina, possiamo immaginare la presenza di una batteria da 5.000mAh e di 6 GB per quel che concerne la RAM, con 128 GB dedicati invece all’archiviazione.

Non sappiamo ancora quando il dispositivo potrebbe essere presentato da Xiaomi, come una possibile data d’uscita dello stesso, ma è probabile che questo sfrutterà le potenzialità della MIUI 12.5 basta su Android 12. Recentemente è emerso allo stesso modo anche un ulteriore telefono targato Xiaomi, il quale dovrebbe presentare uno schermo con risoluzione 4K, ve ne abbiamo parlato in questo articolo.