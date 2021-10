Xiaomi: in arrivo uno smartphone con schermo 4K?

Sembra che uno dei prossimi smartphone targati Xiaomi riuscirà davvero a stupire gli utenti grazie alle sue potenzialità, almeno per quel che concerne lo schermo, stando a quanto recentemente emerso e riportato sulle pagine di GSMArena. Il device viene indicato come modello numero 2109119BC, e diverse specifiche tecniche sono già emerse, anche se ovviamente non abbiamo ancora per il momento a che fare con informazioni ufficiali.

Stando a quanto emerso, il nuovo telefono Xiaomi dovrebbe offrire uno schermo OLED da 6,55 pollici, con addirittura una risoluzione di 3840 x 2160 pixel, stiamo proprio parlando di 4K. Si tratterebbe del primo smartphone della compagnia a offrire una risoluzione come questa, il che lo porta ovviamente a un paragone con il Sony XPeria 1 III. C’è da dire tuttavia che non sappiamo se si tratterà di un top di gamma o se l’ottima risoluzione risulterà disponibile per un device di fascia media.

Considerando il resto dei dati a nostra disposizione, si accenna a uno smartphone con un chipset octa-core con clock di 2,4GHz, potenzialmente lo Snapdragon 778G, utilizzato in realtà per dispositivi non high-end. Si parla poi di 12 GB di RAM e 512 GB per l’archiviazione, con una camera primaria da 64 MP sul retro che si unirebbe a due ulteriori da 8 MP. Si parla di un peso di 166 grammi, davvero ridotto di conseguenza, e le dimensioni sarebbero 158 x 71,5 x 7 mm. Per il resto, pare sia presente una batteria da 4.400mAh e una tecnologia di riconoscimento dell’iride, come anche un sensore per le impronte posto sotto allo schermo.

C’è da dire che le specifiche suggeriscono la presenza di un dispositivo alquanto costoso, ma considerando il SoC scelto Xiaomi potrebbe riuscire a confezionare il tutto in un device invece per nulla inaccessibile. Staremo a vedere se il colosso avrà modo di fare chiarezza su questo modello nel corso dei prossimi mesi.