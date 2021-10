Windows 11: anche la barra del volume cambierà grazie a un nuovo update

Come confermato dal Microsoft program manager, Brandon LeBlanc, ed emerso in rete grazie a dei report, anche la barra del volume di Windows 11 avrà un nuovo look.

Sin da quando Windows 11 è stato annunciato, nei piani di Microsoft c’è stata non solo l’idea di aggiungere diverse funzionalità e provvedere a dei miglioramenti rispetto a Windows 10, visto che anche il lato grafico della nuova esperienza è stato molto considerato da parte del colosso di Redmond. Abbiamo avuto modo di vedere il redesign di diverse applicazioni di base dell’OS, e sembra però che le novità non siano finite.

Stando ai leak in rete, pare che Windows 11 avrà modo di evolversi a livello grafico di molto anche nel corso del tempo, in seguito al suo rilascio fissato per la giornata del 5 ottobre 2021. Il tutto è emerso grazie a diverse fonti, che come riportato da TechRadar hanno scovato la presenza di una nuova barra del volume in lavorazione presso gli uffici della compagnia. Brandon LeBlanc, Microsoft program manager, ha anche confermato il tutto sulla questione, come potete vedere nel Tweet qui di seguito.

Considerando che la novità non è stata presente fino a oggi in alcuna build degli insider, provabili da moltissimi utenti, possiamo aspettarci un debutto dell’aggiunta solamente in seguito, con un o dei prossimi update che fornirà al nuovo OS del colosso di Redmond delle novità, di cui però non siamo ancora a conoscenza. È difficile immaginare che già nella giornata del 5 ottobre la feature possa essere aggiunta al day one, ma riceveremo sicuramente più dettagli sul tutto nel corso dei prossimi mesi.

Non si tratta certamente dell’unica feature che non sarà all’interno del palinsesto di feature presente al day one. Stando a quanto confermato, ad esempio, il supporto per le app Android arriverà su Windows 11 solamente grazie a un aggiornamento pronto a debuttare in futuro. Vi abbiamo parlato della questione nell’approfondimento a cui potete accedere attraverso il seguente link.