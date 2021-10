Piattaforma crypto regala per sbaglio 90 milioni di dollari, la supplica: “restituiteceli, per piacere”

Compound Labs ha perso oltre 90 milioni di dollari per colpa di un bug tecnico. Nel senso che i fondi sono finiti nei portafogli di un numero imprecisato di utenti. Gli sviluppatori stanno chiedendo alle persone che hanno tratto beneficio dall’errore di restituire i soldi. Buona fortuna.

Compound è un popolare protocollo DeFi, ossia di finanza decentralizzata. Viene usato soprattutto per prestare criptovalute in cambio degli interessi. Funziona anche grazie ai COMP, un utility token che viene distribuito sia a chi presta, sia a chi riceve i prestiti. I COMP possono essere convertiti in altre criptovalute o in valute fiat (dollari, euro, ecc) ma attribuiscono anche un potere decisionale agli utenti, che a seconda di quanti token hanno possono influire sulle votazioni sul futuro della piattaforma.

Un bug di Compound, un popolare protocollo per prestare criptovalute, ha fatto sì che migliaia di utenti ricevessero oltre 90 milioni di dollari di cui non avevano assolutamente diritto. Ops.

Se avete ricevuto un importo di COMP enorme ed incorretto a causa dell’errore al protocollo di Compound: per piacere restituiteli

ha scritto Robert Leshner, fondatore di Compound Labs. Lesher ha aggiunto che chi ha ricevuto i soldi può comunque tenersi il 10% dei fondi in segno di gratitudine, mentre gli altri saranno segnalati all’IRS, l’agenzia federale che si occupa di riscossione delle tasse. Sebbene i wallet compatibili con Compound siano ovviamente pseudo-anonimi – nel senso che sono identificati esclusivamente da un indirizzo alfanumerico -, molti utenti della piattaforma stanno cercando di identificare le persone che hanno ricevuto i fondi esponendo la loro vera identità al pubblico, in modo da persuaderli a fare ‘la scelta giusta’.

La CNBC ricorda un recente caso molto simile. Pochi mesi fa era successa praticamente la stessa cosa ad Alchemix, altra piattaforma DeFi. In quel caso la maggior parte degli utenti aveva restituito i soldi. Certo, Alchemix aveva perso ‘solo’ 4,8 milioni di dollari. Non oltre 90 milioni.