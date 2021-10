Honor 50 arriverà presto in Europa, rivelata la data

Sono passati diversi mesi da quando il mercato cinese ha ricevuto gli Honor 50, device davvero interessanti con schermi OLED da 120 Hz, che sono finalmente pronti per sbarcare anche in Europa. Come sembra ormai confermato da parte del colosso, nella giornata del 26 ottobre i device arriveranno nel Regno Unito e in altri paesi, fra cui dovrebbe comparire anche l’Italia. Ciò significa quindi che il device si presenterà prima del debutto in moltissimi altri paesi, per la felicità dei consumatori italiani.

Non ci sono per il momento informazioni relative al debutto della versione Pro dell’Honor 50, e non è neanche chiaro se vedremo ulteriori edizioni del dispositivo giungere in contemporanea nel nostro paese. Il telefono offre di base uno schermo da 6,57 pollici, come detto che sfrutta la tecnologia OLED e ha 120 Hz di refresh rate. Per quel che concerne le fotocamere presenta un sensore per i selfie da 32 MP e 4 sul retro, ovvero 108 MP principale + 8 MP ultra grandangolare + 2 MP macro + 2MP per la profondità.

Il SoC utilizzato è il velocissimo Snapdragon 778 GB, che arriva insieme a 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di archiviazione, con una batteria da 4.300mAh che supporta la ricarica rapida da 66 W a completare il tutto. Il dispositivo sfrutta il sistema di Android 11, e dovrebbe offrire anche i servizi di Google nel nostro mercato.

Nonostante sia già nota la data precisa in cui pare che avremo modo di poter finalmente ricevere il telefono anche in Europa, restiamo in attesa di novità per quel che concerne gli altri modelli, considerando che la compagnia avrà forse presto modo di fare chiarezza sulla questione parlando di altri device. Per quanto riguarda ulteriori lanci della compagnia, è passato davvero poco da quando gli Honor Magic 3 sono arrivati, trovate a questo link il nostro approfondimento dedicato.