Honor Magic 3: ufficiali i nuovi smartphone, ecco i dettagli

Nato come brand di Huawei e successivamente staccato dalla compagnia, Honor è pronto a regalare al mercato dei nuovi dispositivi di successo, che faranno sicuramente felici gli amanti del marchio in questione. Come confermato, questi avranno l’accesso al Google Play Store senza alcun problema, al contrario di quanto avviene per gli smartphone di Huawei con un sistema proprietario. La lineup è formata da 3 diversi device, i quali hanno alcuni punti di contatto e diverse differenze, vediamo quindi insieme tutti i dettagli.

Il primo gioiellino della serie, Honor Magic 3 base, arriva munito del SoC Qualcomm Snapdragon 888, condiviso anche con gli altri, e offre 8 GB di RAM assieme a due opzioni per lo storage, visto che è possibile scegliere fra 128 GB e 256 GB. Si finisce con un’ottima batteria da 4.600mAh che supporta la ricarica super veloce da 66W, Parlando dei display, troviamo un 6,67 pollici AMOLED con 120 Hz di refresh rate, curvo di 89 gradi e certificato con HDR10+

L’Honor Magic 3 Pro è disponibile infatti nelle versioni da 8 o 12 GB di RAM e 256 GB o 512 GB per l’archiviazione, mentre il Magic 3 Pro + arriva solamente con 12 GB di RAM e 512 GB di storage, presentandosi come high-end della linea. Troviamo anche in questo caso per entrambi una batteria da 4.600mAh, questa volta compatibile però anche con la ricarica wireless super veloce fino a 50W, assieme alle altre caratteristiche già citate.

Passando al comparto camere, troviamo per tutta la gamma un sensore Sony IMX 766 da 50 MP con un monocromatico da 64 MP e un ultra grandangolare da 13 MP. I Magic Pro offrono anche un teleobiettivo da 64 MP in grado di offrire zoom ottico 3,5x e digitale fino a 100x. Diversi supporti migliorano ulteriormente il tutti, fra cui anche la partnership con IMAX Enhanced.

Parlando dei prezzi, sappiamo che il Magic 3 verrà venduto da 899€ nella migliore versione, da 256 GB di storage, che per il Pro costerà invece 1.099€. Il migliore della nuova famiglia, il Pro+, si presenterà invece al prezzo di 1.499€.