Investe un 24enne e fugge dal luogo dell’incidente, l’Apple Watch chiama i soccorsi

Non è di certo la prima volta in cui un caso del genere si ripete, ma ci troviamo di nuovo a parlare positivamente delle potenzialità degli Apple Watch. Fra le loro diverse feature non manca infatti un dettaglio legato alla salute degli utenti particolarmente importante. Che si tratti di individui anziani che possono subire gravi danni in seguito a una caduta, o magari di chi ha deciso di girare sulla propria moto, può capitare a tutti di cadere e necessitare aiuto, e per fortuna gli orologi realizzati dal colosso di Cupertino sono un vero salvagente in tal senso.

Abbiamo a che fare questa volta con un ragazzo di 24 anni di Singapore, Muhammad Fitri, il quale è stato potenzialmente salvato dal suo Apple Watch, per via della feature degli SOS abilitata. Fitri è stato colpito da un furgone mentre guidava la sua motocicletta, esattamente nella giornata del 25 settembre.

In seguito all’urto, l’Apple Watch si è occupato di notificare la sua ragazza del problema, fornendo anche la location per procedere al soccorso. Non sono mancate nemmeno le chiamate di emergenza, e un’ambulanza si è infatti subito recata sul posto al fine di salvare la vita al ragazzo. Purtroppo il conducente non ha prestato alcun soccorso, e l’orologio è stando quindi il responsabile del salvataggio del motociclista.

A partire dalla Serie 4, i dispositivi sono in grado di inviare messaggi d’emergenza quando rilevano un possibile pericolo per gli utenti, come ad esempio una caduta grave e uno svenimento, e contattano le autorità sanitarie locali e alcuni numeri prestabiliti, come ad esempio parenti e amici.

Per fortuna, nonostante non si sia ovviamente trattato di un lieto evento, il soccorso è andato a buon fine, e anche se il bracciale si è scheggiato in seguito alla caduta, questo potrebbe davvero aver salvato la vita del ragazzo, che in assenza del suo Apple Watch non sarebbe riuscito a contattare i soccorso con tanta prontezza.